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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:51297

В Сумах презентовали «Мартиролог жителей Сумской области, погибших в локальных войнах и иностранных вооруженных конфликтах»

Книга издана при финансовой поддержке областной власти и содержит наиболее полный перечень военнослужащих Сумской области, погибших в локальных вооруженных конфликтах и зарубежных войнах.

Вопрос поименного памяти павших на чужбине путем создания единого Мартиролога встал уже давно, ведь по данным областного военного комиссариата на Сумщине зарегистрировано почти 5200 участников боевых действий на территории других государств, из них более 4000 - в Афганистане.

Поэтому экспертный совет по вопросам книгоиздания, созданная при облгосадминистрации, поддержал предложение главы областной организации Национального союза краеведов Украины Олега Корниенко по изданию этой книги. Из областного бюджета в прошлом году было выделено 5000 гривен на 150 экземпляров, которые будут направлены в учебные заведения и библиотеки области.

Как отметил Олег Корниенко, который является составителем книги, ее уникальность заключается в том, что она содержит наиболее полный на данный момент список военнослужащих, которые погибли, умерли от ран, пропали без вести в локальных вооруженных конфликтах и зарубежных войнах. Это, в первую очередь, уроженцы Сумщины, а также лица, которые призывались в ряды Вооруженных Сил с территории Сумской области.

Эта книга - первая попытка в Сумской области увековечить имена павших военнослужащих, погибших в локальных вооруженных конфликтах и зарубежных войнах, как того требует общепризнанная мировая традиция чествования погибших бойцов, пишет сайт ОГА.

Общество Афганцы Мартиролог Олег Корниенко

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