В Сумах «Авангард» реконструировали по стандартам РФ

Это, а также финансовые нарушения при реконструкции стадиона, которая началась в апреле 2017 года, было обнаружено во время проверки реализации средств Государственного фонда регионального развития (ГФРР) в областях, сообщает «УНН».
По результатам аудита выяснилось, что некоторые чиновники департаментов-распорядителей средств ГФРР (средства госбюджета) Сумского городского совета перед тем, как реконструировать стадион, специально снизили класс категории объекта. В частности, чиновники выбрали низший класс реконструкции, который не требует прохождения всех необходимых процедур и экспертиз. Изначально проект был рассчитан на более 1800 болельщиков, которые могут одновременно находиться на трибунах стадиона. Однако после занижения класса, было произведено документацию под 300 человек в подтрибунных помещениях. Такая реконструкция может представлять опасность для жизни и здоровья людей.
Кроме того аудит обнаружил, что проектно-сметная документация работ не соответствовала потребностям и была написана на русском языке. Например, в разделе «освещение стадиона» содержалась информация, что все оборудование, указанное в этом разделе, соответствует стандартам, установленным требованиями законодательства РФ. Также чиновники мэрии оплатили часть работ, которые по факту вообще не соответствуют договорной документации и с другими нарушениями, на общую сумму более 4,5 млн грн.
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