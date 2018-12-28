В Роменской исправительной колонии провели общий обыск

Во время сбора было проведены теоретические и практические занятия по действиям личного состава караула отдела охраны и дежурной смены отдела надзора и безопасности. Кроме этого, согласно плану действий персонала учреждения при чрезвычайных обстоятельствах, доказано порядок действий должностных лиц по сигналам «Буря 1 - 6». Мероприятия завершились общим обыском в учреждении. Во время проведения обыска было изъято ряд запрещенных предметов. Кроме этого во время обыска проведено высвобождения жилых секций отделений СПС от лишних предметов и вещей.
Как отметил начальник учреждения Александр Фурса, проведение данного мероприятия положительно влияет на общее состояние оперативной обстановки в учреждении и дисциплинирует личный состав.
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