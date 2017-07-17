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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В СумГУ определили обладателя Кубка ректора по плаванию

11-12 февраля в бассейне Сумского государственного университета состоялись традиционные соревнования по плаванию на Кубок ректора СумГУ.

За награды боролись ребята в трех возрастных категориях: 2007 г.р. и младше, 2005 и 2006 г.р., 2004 г.р. и старше. Команды (школы для занятий плаванием) Сум и Шостки привезли по 15 участников, каждый из которых мог выступить в двух видах программы и в эстафете.

За 2 дня соревнований комплекты наград были разыграны в свободном стиле (50 м / 100 м), брассе (50 м / 100 м), плавании на спине (50 м / 100 м), баттерфляй (50 м / 100 м) и комплексном плавании (100 м / 200 м) для каждой из 3-х категорий участников. Также были проведены четыре эстафеты 4 по 50 м вольным стилем и 4 по 50 м комплексное плавание для двух старших категорий участников.

Наибольшее количество наград завоевали представители команды комплексной детско-юношеской спортивной школы «Динамо». В их активе 27 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые награды. Следующей стала команда Спортивного клуба СумГУ-1 (22 – 12 - 4). Третью строчку командного зачета завоевала команда КДЮСШ №1 (7 – 10 - 5). Четвертое место у физкультурно-спортивного общества «Динамо» (6 – 6 - 4). Команда шосткинской «Барсы» оказалась в центре командного зачета (3 – 3 - 5). Еще одна команда СумГУ (1 – 9 - 9). Команда СумГУ «Олимпийский» на седьмой позиции (0 – 3 - 5). Шосткиснкий «Патриот» - 8-ой в общекомандном зачете (0 – 2 - 4). И замкнула таблицу Сумская специализированная школа№7 (0 – 0 - 4).

Спорт Плавание

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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