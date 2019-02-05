СБУ закликає мешканців та гостей Сумщини бути пильними

Для недопущення спроб дестабілізації громадського порядку та протидії розвідувально-підривній діяльності з боку ворожих спецслужб просимо громадян інформувати правоохоронців у випадках наявності інформації:

- про підготовку до скоєння терористичних актів, посягання на життя державного чи громадського діяча, а також суб’єктів виборчого процесу;

- про факти посягань на суб’єктів виборчого процесу, виборчі штаби, окружні чи дільничні виборчі комісії;

- про злочини проти виборчих прав і свобод громадянина, передбачені статтями 157-160 Кримінального кодексу України.

У разі надходження такої інформації просимо громадян звертатися за телефоном «гарячої лінії» Управління СБУ в Сумській області (0542) 610-069, або скористатися електронною скринькою usbu_sum@ssu.gov.ua.

Уся отримана інформація буде ретельно перевірена. Конфіденційність гарантується.