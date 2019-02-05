Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:44273

Сумчанам представили «Гарбузіаду»

14 лютого у приміщенні Сумської міської галереї відбулось відкриття виставки Анатолія Семененко під назвою "Гарбузіада".

Експозиція представляє собою серію натюрмортів, виконаних у техніці олійного живопису. Така назва з’явилася у автора випадково, як жарт, але потім так і залишилася. Адже «головним героєм», таким собі концептуальним центром переважної більшості його робіт, є гарбуз, як символ родючості, української обрядовості, достатку та благополуччя.

«Я хочу, щоб люди йшли з моєї виставки з почуттям спокою та задоволення», - говорить Анатолій Семенович.

Виставка діятиме до 24 лютого включно. Вхід вільний.

ДОВІДКОВО: Анатолій Семенович Семененко народився у 1949 році на Львівщині. Дитинство та юність пройшли в селі Московський Бобрик Лебединського району. Після закінчення професійно-технічного училища працював за фахом. Але, як каже сам автор, у нього завжди був потяг до мистецтва. Спочатку це була фотографія, потім чеканка і різьблення по дереву. Згодом він став займатися склом (вітражі, лампи у стилі Tiffani) та мозаїкою. Його роботи знаходяться в Сумах, Києві, Дніпропетровську, Курську. Вони прикрашають фасади храмів, інтер’єри приміщень. Вже після виходу на пенсію Анатолій Семенович спробував себе у живописі та графіці.

Досуг Выставка

По тематике

Сумчанам покажут «Низкое небо»
Вчера 09:42

Сумчанам покажут «Низкое небо»

15 февраля в BureauArt пройдет открытие выставки работ Юрия Тертичника «Низкое небо» и критик-форум «Нужно учиться академическому искусству»....

У День Святого Валентина сумчанам підкладуть гарбуза
Вчера 08:03

У День Святого Валентина сумчанам підкладуть гарбуза

14 лютого в міській галереї відбудеться відкриття виставки Анатолія Семененка «Гарбузіада»....

В художественном музее выставились резчик и ткачка
08.02.2019 11:38

В художественном музее выставились резчик и ткачка

В Сумском областном художественном музее им. Н.Онацкого открыта выставка заслуженного мастера народного творчества, председателя Сумского областного отделения НСМНМ Украины Виталия...

Спешите видеть: «Скандинавия этюдная» в Сумах
07.02.2019 11:40

Спешите видеть: «Скандинавия этюдная» в Сумах

6 февраля в помещении Сумской городской галереи состоялось открытие выставка живописи авторства Юрия Тертичника под названием «Скандинавия этюдная»....

Сумчанам представят выставку «Скандинавия этюдная»
06.02.2019 08:11

Сумчанам представят выставку «Скандинавия этюдная»

Городская галерея приглашает сумчан и гостей города на открытие выставки живописи художника Юрия Тертичника под названием «Скандинавия этюдная»....

view counter
view counter

Статьи

Натуральные наполнители и нетканые материалы ТМ «Чарівна ніч»
Вчера 18:26
Олег Ляшко: Я приведу молодь до влади
Вчера 17:04
Як минув перший місяць президентської виборчої кампанії на Сумщині
Вчера 12:44
Stand Up Клуб у Сумах - новий формат інтелектуального відпочинку!
Вчера 12:28
Корь: необъявленная эпидемия
13.02.2019 16:41
Олег Ляшко: Відновлення економіки — це ключ до нашої сили
13.02.2019 12:53
Александр Соколов: «А в вашем доме – кто хозяин?» ®
12.02.2019 14:35
Гройсман зобов’язав зменшити вартість газу для споживачів без лічильника та встановити безкоштовні прилади обліку
11.02.2019 19:49
44 кандидати претендують на президентське крісло
11.02.2019 15:41
«Муниципальная няня»: как получить на это деньги
07.02.2019 14:36
Личный опыт: что делать, если отказали в праве на пенсию по «вредности»
06.02.2019 15:04
Президент ФК «LS Group» Геннадий Демьяненко: «Настроены на эффективный сезон» ®
05.02.2019 16:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.