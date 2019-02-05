Сумчанам представили «Гарбузіаду»

Експозиція представляє собою серію натюрмортів, виконаних у техніці олійного живопису. Така назва з’явилася у автора випадково, як жарт, але потім так і залишилася. Адже «головним героєм», таким собі концептуальним центром переважної більшості його робіт, є гарбуз, як символ родючості, української обрядовості, достатку та благополуччя.
«Я хочу, щоб люди йшли з моєї виставки з почуттям спокою та задоволення», - говорить Анатолій Семенович.
Виставка діятиме до 24 лютого включно. Вхід вільний.
ДОВІДКОВО: Анатолій Семенович Семененко народився у 1949 році на Львівщині. Дитинство та юність пройшли в селі Московський Бобрик Лебединського району. Після закінчення професійно-технічного училища працював за фахом. Але, як каже сам автор, у нього завжди був потяг до мистецтва. Спочатку це була фотографія, потім чеканка і різьблення по дереву. Згодом він став займатися склом (вітражі, лампи у стилі Tiffani) та мозаїкою. Його роботи знаходяться в Сумах, Києві, Дніпропетровську, Курську. Вони прикрашають фасади храмів, інтер’єри приміщень. Вже після виходу на пенсію Анатолій Семенович спробував себе у живописі та графіці.
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