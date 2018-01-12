Сервис «Брак за сутки» в Сумах отметил рекорд

14 февраля состоялось рекордное количество свадеб - 27 пар создали семьи в Сумах. Интересная локация в людном месте - торгово-развлекательном центре «Мануфактура», возможности еще одной новации - проекта «Любовь вне времени», привлекла 23 пары, а в офисе «Open Space» поженились 4 пары, сообщает управлении юстиции Сумщины.
Сервис «Брак в сутки» сегодня стартовал еще в одном городе Сумщины....
Отныне каждая пара, желающая вступить в брак за сутки в историческом месте, Дворце Голицына - может воспользоваться такой возможностью в...