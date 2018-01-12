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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сервис «Брак за сутки» в Сумах отметил рекорд

Ровно два года назад в Сумах были организованы первые две свадьбы в новом формате - в зале Сумской областной филармонии звучал орган, благословляя и первые пары, и в целом новый проект Минюста «Брак за сутки».

14 февраля состоялось рекордное количество свадеб - 27 пар создали семьи в Сумах. Интересная локация в людном месте - торгово-развлекательном центре «Мануфактура», возможности еще одной новации - проекта «Любовь вне времени», привлекла 23 пары, а в офисе «Open Space» поженились 4 пары, сообщает управлении юстиции Сумщины.

Общество Брак за сутки

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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