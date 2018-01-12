Сервис «Брак за сутки» в Сумах отметил рекорд Ровно два года назад в Сумах были организованы первые две свадьбы в новом формате - в зале Сумской областной филармонии звучал орган, благословляя и первые пары, и в целом новый проект Минюста «Брак за сутки».

14 февраля состоялось рекордное количество свадеб - 27 пар создали семьи в Сумах. Интересная локация в людном месте - торгово-развлекательном центре «Мануфактура», возможности еще одной новации - проекта «Любовь вне времени», привлекла 23 пары, а в офисе «Open Space» поженились 4 пары, сообщает управлении юстиции Сумщины.