На водителя маршрутки, въехавшего в автобус, составили два протокола 14 февраля, утром, сумские патрульные получили сообщение о ДТП на улице Петропавловской.

Прибыв на место ДТП, инспекторы установили, что водитель маршрутки «Рута», двигаясь в попутном направлении, не придерживался безопасного интервала и столкнулся с автобусом «Богдан».

В результате ДТП «Богдан» получил механические повреждения в виде повреждения бокового зеркала. Другой же участник ДТП с места происшествия скрылся. Водитель автобуса рассказал, что номерного знака «Руты» он не запомнил, но четко указал цвет машины, номер маршрута и время ДТП.

Благодаря ряду розыскных действий, которые провели стражи порядка, автомобиль «Рута» и его водителя удалось найти. Сначала, водитель всячески отрицал факт совершения ДТП, однако после обнаружения характерных механических повреждений на его машине все же признал свою вину.

Инспекторы составили на водителя «Руты» административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.