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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:42331

Юлия Джима в десятке на кубке мира

14 февраля в американском Солт-Лейк-Сити стартовал 8-ой этап кубка мира по биатлону

Более двух месяцев, с момента первой женской гонки сезона в Поклюке, украинские болельщики ждали, когда лучшая из украинских биатлонисток прошлого сезона сможет показывать привычно высокие результаты. Тогда выпускница СумГУ Юлия Джима одержала первую в карьере индивидуальную победу, и... ушла в тень, не поднимаясь выше 20-й позиции в гонках, пишет biathlon.com.ua.

И вот в спринтерской гонке, открывавшей восьмой этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, наша спортсменка вновь почувствовала вкус позиций в десятке лучших! Отменно отработав оба огневых рубежа, Юля оставила все силы на дистанции последнего круга и отстояла десятое место на финише! Глоток свежего воздуха - крайне важный с точки зрения приближения чемпионата мира.

Самых добрых слов за спринт заслуживает и Яна Бондарь. Проводя лишь второй личный старт в Кубке мира этого сезона, Яна во второй раз набирает кубковые очки! Более того, сегодня она во второй раз в карьере сумела попасть в топ-20 среди сильнейших! Залогом успеха стал рост качества стрельбы Бондарь: после первых ростков в индивидуальной гонке Кэнмора, сегодня Яна подтвердила, что может стрелять точно: лишь один круг штрафа заработала украинка на стрельбе стоя, что привело ее на 18-е место на финише!

Еще двум нашим спортсменкам заработать кубковые очки не удалось. Надежда Белкина заработала два круга штрафа, вследствие чего оказалась 54-й. А Мария Кручова впервые "понюхала порох" гонок Кубка мира, и первый блин, по традиции, вышел комом: те же два промаха, что и у Белкиной, но недостаток скорости оставил Кручову за пределами топ-60, отобравшихся в гонку преследования. Но отметим высокую скорострельность Маши: по этому показателю она - в десятке лучших, явно готовясь к одиночному миксту, в котором спортсменка может получить и эстафетный опыт.

Триумфатором спринта стала Марте Олсбю Ройселанд. До этого этапа Кубка мира ни одна из девушек не могла выиграть два спринта в этом сезоне, и именно норвежка стала первопроходцем! Два точных огневых рубежа, и на финише Марте на 11 секунд опередила Кайсу Макаряйнен, которая допустила один промах в стойке. Третье место, и тоже со стопроцентной стрельбой, заняла немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд.

А еще одной героиней спринта стала польская юниорка Камила Жук. До этого дня 21-летняя спортсменка лишь дважды попадала в зачетную зону Кубка мира - в прошлогоднем Холменколлене, когда занимала 35-е место в спринте и 33-е в гонке преследования. И вот впервые к Камиле пришел по-настоящему серьезный успех! Непривычно для себя блеснув точной стрельбой, она попала в цветочную церемонию награждения, финишировав шестой!

Наконец, в каждой женской гонке сезона внимание болельщиков приковано к "внутриитальянской" борьбе в общем зачете Кубка мира. Сегодня Доротея Вирер вновь вернула себе инициативу в этом соперничестве: финишировав восьмой, она опередила Лизу Виттоцци, у которой 12-й результат и немного увеличила расстояние до преследовательницы, до 10-ти очков.

Юлия Джима, благодаря высокому результату в спринте, поднялась на 33-е место в общем зачете, снова став лучшей из украинок в тотале. Укрепились позиции команды и в Кубке наций, где Украина остается восьмой, но дистанция до преследователей из Швейцарии и Австрии увеличилась до 240 и 272 очков соответственно.

Сегодня в Солт-Лейк-Сити в борьбу вступят мужчины, которые также будут соревноваться в спринте.

Спринт. Женщины

1.  Марте Олсбю Ройселанд (0+0)  19:47,6

2.  Кайса Макаряйнен (0+1)  +11,5

3.  Франциска Хильдебранд (0+0)  +21,4

...

10.  Юлия Джима (0+0)  +55,2

18.  Яна Бондарь (0+1)  +1:31,3

54.  Надежда Белкина (1+1)  +2:48,6

73.  Мария Кручова (1+1)  +3:57,3

Спорт Биатлон Юлия Джима

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