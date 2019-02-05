В Сумах завершились Всеукраинские соревнования по биатлону 14 февраля на базе НСБ «Динамо» в Токарях прошли смешанные эстафеты в рамках Всеукраинских соревнований по биатлону среди юношей и девушек.

Смешанная эстафета. Юноши и девушки старшей возрастной группы (2000-2001 г.р.) 1. Черниговская обл. – 1:19.11,7 (3) 2. Сумской РЦЗВС (Анастасия Дидоренко, Варвара Зеленская, Владислав Гончаревский, Дмитрий Грущак) + 4:10,2 (11) 3. КДЮСШ № 15 (Киев) + 4:33,5 (6) Смешанная эстафета. Юноши и девушки средней возрастной группы (2002-2003 г.р.) 1. ХОВУФКС (Харьковская) – 1:25.27,9 (6) 2. Сумской РЦЗВС (Полина Милюта, Алина Еременко, Денис Исаев, Богдан Потапенко) + 10,2 (5) 3. Черниговская ПНЗ СДЮШОР + 25,3 (1) Смешанная эстафета. Юноши и девушки младшей возрастной группы (2004 г.р. и младше) 1. Сумской РЦЗВС (Анна Дедушева, Ксения Кравченко, Владислав Суровцов) 1:18.25,2 (15) 2. Черниговская ПНЗ СДЮШОР +43,0 ( 3. ДЮСШ Янтар (Львовская) + 2.24,8 (11) Следующие старты из серии Всеукраинских соревнований пройдут 16-17 февраля в Тростянце, где юноши и девушки будут соревноваться в индивидуальных гонках.