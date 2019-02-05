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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:58292

В Сумах завершились Всеукраинские соревнования по биатлону

14 февраля на базе НСБ «Динамо» в Токарях прошли смешанные эстафеты в рамках Всеукраинских соревнований по биатлону среди юношей и девушек.

Смешанная эстафета. Юноши и девушки старшей возрастной группы (2000-2001 г.р.)

1. Черниговская обл. – 1:19.11,7 (3)

2. Сумской РЦЗВС (Анастасия Дидоренко, Варвара Зеленская, Владислав Гончаревский, Дмитрий Грущак) + 4:10,2 (11)

3. КДЮСШ № 15 (Киев) + 4:33,5 (6)

Смешанная эстафета. Юноши и девушки средней возрастной группы (2002-2003 г.р.)

1. ХОВУФКС (Харьковская) – 1:25.27,9 (6)

2. Сумской РЦЗВС (Полина Милюта, Алина Еременко, Денис Исаев, Богдан Потапенко) + 10,2 (5)

3. Черниговская ПНЗ СДЮШОР + 25,3 (1)

Смешанная эстафета. Юноши и девушки младшей возрастной группы (2004 г.р. и младше)

1. Сумской РЦЗВС (Анна Дедушева, Ксения Кравченко, Владислав Суровцов) 1:18.25,2 (15)

2. Черниговская ПНЗ СДЮШОР +43,0 (Cool

3. ДЮСШ Янтар (Львовская) + 2.24,8 (11)

Следующие старты из серии Всеукраинских соревнований пройдут 16-17 февраля в Тростянце, где юноши и девушки будут соревноваться в индивидуальных гонках.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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