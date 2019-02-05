На Сумщине горел цехе по переработке растительного масла (видео)

14 февраля в 1:06 к спасателям поступило сообщение, что по ул. Покровская в с.Грунь Ахтырского района горит цех по переработке растительного масла. На место происшествия сразу прибыли местные пожарные команды из сел Грунь, Куземин, Камыши и добровольный пожарно-спасательный пост с. Чупаховка. Преодолев расстояние в 27 км из районного центра прибыли 2 отделения 6-й государственной пожарно-спасательной части.
Из-за несвоевременности вызова на момент прибытия пожарных пламя охватило крышу на значительной площади, также начинали пылать емкости, в которых находилась масло. Кроме возможности распространения огня на складские помещения, существовала угроза переброски пламени на жилые дома, которые находились на расстоянии 10 м от горящего объекта.
Подвоз воды производился от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 300 м от места происшествия. Использовав до 40 т воды и 485 л пенообразующего жидкости в 3:29 пожар был локализован, в 5:47 ликвидирован. Удалось спасти складские помещения с сырьем и не допустить переброски огня на жилые дома.
В результате пожара повреждена крыша на площади до 500 кв. м, 5 маслопрессов.
Причина пожара сейчас устанавливается, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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