Сегодня «Сумчанка» стартует в кубке европейских чемпионов (трансляция) Сегодня, 15 февраля, в Гамбурге стартует EHF EuroHockey Indoor Club Cup Women.

В нем принимают участие восемь сильнейших клубных женских команд, в том числе МСК «Сумчанка». Первая игра пройдет сегодня в 12.20 против российской «Электростали».

Посмотреть матч можно по ссылке https://www.eurohockeytv.org/livestream/msc-sumchanka-ukr-v-dinamo-elektrostal-rus/1416236 (предварительно нужно зарегистрироваться).