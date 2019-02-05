Сегодня «Сумчанка» стартует в кубке европейских чемпионов (трансляция)

В нем принимают участие восемь сильнейших клубных женских команд, в том числе МСК «Сумчанка». Первая игра пройдет сегодня в 12.20 против российской «Электростали».
Посмотреть матч можно по ссылке https://www.eurohockeytv.org/livestream/msc-sumchanka-ukr-v-dinamo-elektrostal-rus/1416236 (предварительно нужно зарегистрироваться).
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