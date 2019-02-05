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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11312

Сегодня «Сумчанка» стартует в кубке европейских чемпионов (трансляция)

Сегодня, 15 февраля, в Гамбурге стартует EHF EuroHockey Indoor Club Cup Women.

В нем принимают участие восемь сильнейших клубных женских команд, в том числе МСК «Сумчанка». Первая игра пройдет сегодня в 12.20 против российской «Электростали».

Посмотреть матч можно по ссылке https://www.eurohockeytv.org/livestream/msc-sumchanka-ukr-v-dinamo-elektrostal-rus/1416236 (предварительно нужно зарегистрироваться).

Спорт Индорхоккей Кубок европейских чемпионов по индорхоккею МСК Сумчанка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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