Стало известно, кто придет на место Лантушенко в управлении спорта Управления молодежи и спорта Сумской ОГА возглавит сотрудник БПП «Солидарность».

Начальником управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации назначат Евгения Походню - заместителя руководителя секретариата областной организации партии «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКО «СОЛИДАРНОСТЬ», пишет sumy.today.

По информации «Я люблю Сумы», представить нового руководителя управления должны в понедельник, 18 февраля.

Из декларации кандидата на должность известно, что кроме областной организации БПП он работал в Областной детской спортивной школе «Футбольный центр «Барса».