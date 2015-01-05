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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:16781

Стало известно, кто придет на место Лантушенко в управлении спорта

Управления молодежи и спорта Сумской ОГА возглавит сотрудник БПП «Солидарность».

Начальником управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации назначат Евгения Походню - заместителя руководителя секретариата областной организации партии «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКО «СОЛИДАРНОСТЬ», пишет sumy.today.

По информации «Я люблю Сумы», представить нового руководителя управления должны в понедельник, 18 февраля.

Из декларации кандидата на должность известно, что кроме областной организации БПП он работал в Областной детской спортивной школе «Футбольный центр «Барса».

Политика Евгений Походня Управление молодежи и спорта Сумской ОГА

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