Три сумские спортшколы получили инвентарь от Федерации лыжного спорта

По завершению соревнований, кроме награждения победителей, состоялось чевстование самых лучших спортивных школ, которые заняли 1-10 место на соревнованиях. В рамках программы ФЛСУ по поддержке спортивных школ в этом году 10 организаций получили спортивный инвентарь Fischer, которого так часто не хватает.
Поэтому, в этом году комплекты лыжи-крепления-палки получили согласно рейтингу:
1. ОДЮСШ ФСО "Спартак" (Закарпатская обл.)
2. ОДЮСШ "РЦ ЗВС" (г.Сумы)
3. КДЮСШ "Барса" (г.Шостка)
4. ДЮСШ им.М.Мамиашвили (Конотоп)
5. СДЮШОР по лыжному спорту (Чернигов)
6. ТОДЮСШ (Тернополь)
7. ДЮСШ (Тернопилський р-н)
8. КДЮСШ - №15 (Киев)
9. КДЮСШ "Темп" (г.Харьков)
10. Богородчанская ДЮСШ (Ивано-Франковская обл.)
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