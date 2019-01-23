Три сумские спортшколы получили инвентарь от Федерации лыжного спорта 14 февраля в Чернигове завершились Всеукраинские соревнования среди юношей и девушек среди ДЮСШ по лыжным гонкам.

По завершению соревнований, кроме награждения победителей, состоялось чевстование самых лучших спортивных школ, которые заняли 1-10 место на соревнованиях. В рамках программы ФЛСУ по поддержке спортивных школ в этом году 10 организаций получили спортивный инвентарь Fischer, которого так часто не хватает.

Поэтому, в этом году комплекты лыжи-крепления-палки получили согласно рейтингу:

1. ОДЮСШ ФСО "Спартак" (Закарпатская обл.)

2. ОДЮСШ "РЦ ЗВС" (г.Сумы)

3. КДЮСШ "Барса" (г.Шостка)

4. ДЮСШ им.М.Мамиашвили (Конотоп)

5. СДЮШОР по лыжному спорту (Чернигов)

6. ТОДЮСШ (Тернополь)

7. ДЮСШ (Тернопилський р-н)

8. КДЮСШ - №15 (Киев)

9. КДЮСШ "Темп" (г.Харьков)

10. Богородчанская ДЮСШ (Ивано-Франковская обл.)