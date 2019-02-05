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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:36217

Роменские оперативники задержали серийного вора

Им оказался ранее судимый 27-летний роменчанин, который обворовывал магазины и кафе.

Сообщения о кражах в Роменский отдел полиции поступили от владельцев двух магазинов и кафе. По их словам, злоумышленник проникал в помещения их торговых заведений в ночное время, повреждая металлопластиковые окна, и забирал только деньги.

«Во время проверки стало понятно, что это дело рук одного и того же злоумышленника, - комментирует Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции. - Все эти преступления были похожи по характеру и способу совершения. Мы провели ряд розыскных мероприятий и вскоре установили личность злоумышленника - ранее судимого 27-летнего местного жителя, который признался в содеянном. «Специализировался» преимущественно на кражах из магазинов, где бывал. Мы уже доказали его вину до трех таких краж и продолжаем проверять мужа на совершение других имущественных преступлений на территории района и в области».

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Ему объявили подозрение по признакам ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Кража Ромны

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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