В Ахтырке снова провели «денежную реформу»

По словам потерплю, днем к ней пришла соцработник и рассказала, что в стране идет денежная реформа и они помогают пожилым людям менять деньги. Поэтому, если бабушка имеет какие-либо сбережения, может воспользоваться ее услугами, никуда не ходя. Старушка пригласила ее в дом и пошла к своему тайнику. Гостья последовала за ней и начала разговора о будничных проблемах пенсионеров. И вдруг она вспомнила, что ее ждут, и покинула дом женщины.
По словам бабушки, в комнате они были вдвоем. Однако, признается, неоднократно отвлекалась, чем и могла воспользоваться злоумышленница.
Сейчас по данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и ведут поиски злоумышленницы. А полицейские в очередной раз обращаюсь к гражданам с просьбой, не доверять незнакомцам, не впускать их в свои дома ни под каким предлогом. И соблюдать элементарные меры безопасности, которые помогут уберечься от подобных злоумышленников, и сбережения при этом останутся целыми, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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