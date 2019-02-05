Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:16207

В Ахтырке снова провели «денежную реформу»

Под предлогом обмена денег очередная злоумышленница, которая назвалась соцработницей, обокрала 80-летнюю пенсионерку на 15 тыс. грн.

По словам потерплю, днем к ней пришла соцработник и рассказала, что в стране идет денежная реформа и они помогают пожилым людям менять деньги. Поэтому, если бабушка имеет какие-либо сбережения, может воспользоваться ее услугами, никуда не ходя. Старушка пригласила ее в дом и пошла к своему тайнику. Гостья последовала за ней и начала разговора о будничных проблемах пенсионеров. И вдруг она вспомнила, что ее ждут, и покинула дом женщины.

По словам бабушки, в комнате они были вдвоем. Однако, признается, неоднократно отвлекалась, чем и могла воспользоваться злоумышленница.

Сейчас по данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и ведут поиски злоумышленницы. А полицейские в очередной раз обращаюсь к гражданам с просьбой, не доверять незнакомцам, не впускать их в свои дома ни под каким предлогом. И соблюдать элементарные меры безопасности, которые помогут уберечься от подобных злоумышленников, и сбережения при этом останутся целыми, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ахтырка Кража

По тематике

Сегодня 12:36

Роменские оперативники задержали серийного вора

Им оказался ранее судимый 27-летний роменчанин, который обворовывал магазины и кафе....

Вчера 15:55

Житель Шостки украл газовый водонагреватель из арендованной квартиры

На вырученные деньги приобрел спиртное. Финалом этой «истории» стало уголовное производство, которое открыли полицейские в отношении 35-летнего мужчины....

Вчера 14:45

В Ромнах школьник украл из магазина виски

В Ромнах школьник украл из магазина бутылку дорогостоящего виски....

13.02.2019 16:39

Полицейские Сумщины поймали семь воров

Злоумышленниками оказались жители Сум, Шостки, Глухова, Бурыни, Лебединского и Краснопольского районов....

13.02.2019 15:14

В Путивле полицейские раскрыли кражу верхней одежды у посетителей больницы

Как выяснилось в ходе следствия, соблазнилась на чужие куртки местная молодая женщина....

view counter
view counter

Статьи

Натуральные наполнители и нетканые материалы ТМ «Чарівна ніч»
Вчера 18:26
Олег Ляшко: Я приведу молодь до влади
Вчера 17:04
Як минув перший місяць президентської виборчої кампанії на Сумщині
Вчера 12:44
Stand Up Клуб у Сумах - новий формат інтелектуального відпочинку!
Вчера 12:28
Корь: необъявленная эпидемия
13.02.2019 16:41
Олег Ляшко: Відновлення економіки — це ключ до нашої сили
13.02.2019 12:53
Александр Соколов: «А в вашем доме – кто хозяин?» ®
12.02.2019 14:35
Гройсман зобов’язав зменшити вартість газу для споживачів без лічильника та встановити безкоштовні прилади обліку
11.02.2019 19:49
44 кандидати претендують на президентське крісло
11.02.2019 15:41
«Муниципальная няня»: как получить на это деньги
07.02.2019 14:36
Личный опыт: что делать, если отказали в праве на пенсию по «вредности»
06.02.2019 15:04
Президент ФК «LS Group» Геннадий Демьяненко: «Настроены на эффективный сезон» ®
05.02.2019 16:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.