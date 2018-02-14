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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57298

В Сумах провели квест для влюбленных

В День всех влюбленных сумчане приняли участие в квесте «Влюбленные Сумы».

Его организовала Агенция промоции «Сумы». Шесть пар влюбленных сумчан изъявили желание принять в нем участие.

Организаторы подготовили для участников интересные загадки о родном городе, угадывая которые, влюбленные узнавали хорошо известные места Сум. После этого надо было туда добраться и сделать фото, после чего следовала следующая загадка.

Наградой участникам квеста стали подарки от одного из магазинов компьютерной техники и положительные эмоции.

Досуг День Святого Валентина Квест

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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