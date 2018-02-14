В Сумах провели квест для влюбленных

Его организовала Агенция промоции «Сумы». Шесть пар влюбленных сумчан изъявили желание принять в нем участие.
Организаторы подготовили для участников интересные загадки о родном городе, угадывая которые, влюбленные узнавали хорошо известные места Сум. После этого надо было туда добраться и сделать фото, после чего следовала следующая загадка.
Наградой участникам квеста стали подарки от одного из магазинов компьютерной техники и положительные эмоции.
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