В Сумах провели квест для влюбленных В День всех влюбленных сумчане приняли участие в квесте «Влюбленные Сумы».

Его организовала Агенция промоции «Сумы». Шесть пар влюбленных сумчан изъявили желание принять в нем участие.

Организаторы подготовили для участников интересные загадки о родном городе, угадывая которые, влюбленные узнавали хорошо известные места Сум. После этого надо было туда добраться и сделать фото, после чего следовала следующая загадка.

Наградой участникам квеста стали подарки от одного из магазинов компьютерной техники и положительные эмоции.