Сумской футзал в пятницу: анонс матчей Сегодня, 15 февраля, в Сумах пройдет три футзальных игры в разных турнирах.

Игры пройдут в спорткомплекс ИФУ СумГПУ им.А.С.Макаренко, сообщает пресс-служба АФС.

17:00 «Сумыхимпром-СДПУ» — «Рятувальник» (Суперлига АФС)

Откроется пятничный вечер футзала поединком десятого тура Суперлиги зимнего чемпионата АФС. После поражения от «Lex VSK-СумБуд» показалось, что «Рятувальник» переживает определённый спад, и конкуренты имеют отличный шанс для штурма вершины турнирной таблицы. Но уже следующий поединок чемпионата с «Технологией» дал понять, что в той игре у «спасателей», скорее, были проблемы с психологическим настроем, нежели, к примеру, физического характера. «Технологов» они обыграли, как показалось со стороны, с неким запасом прочности. «Сумыхимпром-СДПУ» на текущий момент располагается в турнирной таблице на четвёртом месте, но имеет при этом два не сыгранных матча в запасе. Это означает, что чисто теоретически «химики» всё ещё ведут борьбу, как минимум, за второе место. Что интересно, в перенесённых играх им как раз-таки и предстоит встретиться с «Технологией» и «Lex VSK-СумБуд», которые располагаются в табеле о рангах выше. В предстоящем матче у соперников будет по одной очень весомой кадровой потере. В составе «Рятувальника» не сыграет Сергей Бабынин, а «Сумыхимпром-СДПУ» не сможет рассчитывать на Антона Кончакова. Причина пропуска игры у обоих игроков максимально банальная — дисквалификация.

18:00 «LS Group» — «Lex VSK-СумБуд» (чемпионат Сумской области)

Ещё год назад это «дерби» в рамках Суперлиги зимнего чемпионата АФС вызывало немалый интерес у сумских любителей футзала. «Lex VSK-СумБуд» уже тогда занимал в чемпионате лидирующие позиции, а у «LS Group» дела шли с переменным успехом. Но, несмотря на ситуативное положение в турнирной таблице, соперники настраивались на очные встречи по-особому, ведь они были для них действительно принципиальными. Сейчас же мы можем наблюдать за поединками этих команд лишь в областном чемпионате. Подопечные Валерия Карацюбы в этом турнире чувствуют себя вполне уверенно. Как минимум, горечи поражения они ещё не знали. А вот у «LS Group» последняя игра здесь завершилась с очень неприятным результатом. Напомним, в ней «адвокаты» неожиданно для многих, если не для всех, крупно уступили «Грануму». И вот теперь пришла пора реабилитироваться. Да, соперник у ребят будет не из простых. Но ведь и состав команды Геннадия Демьяненко укомплектован исполнителями, с которыми должен считаться каждый.

19:00 «Sagacitas» — «Грифон» (Высшая лига АФС)

Обычно «Грифон» играет свои матчи уже после того, как состоится основная часть программы тура. На этот раз всё будет наоборот. Во вторник «силовики» выдали очень хороший поединок с «Динамо». И речь здесь идёт как раз о качестве игры, а не о результате. Оно позволяет Косякову и компании смотреть в будущее с определённым оптимизмом. Очередной соперник «Грифона» будет также из верхней части турнирной таблицы Высшей лиги. Как и у «Динамо», у «Sagacitas» сейчас нет права на ошибку. До конца чемпионата осталось не так много туров, а за это время «благотворителям» нужно суметь хотя бы вернуться на «родное» третье место. К слову, этот тур будет очень удобным для решения этой локальной задачи. «Гранум» в субботу будет сражаться с «Динамо», а это значит, что существует высокая вероятность потери очков основным конкурентом. Вот как раз эту потенциальную возможность команде Сергея Краснянского и нужно подкараулить. Легко отнюдь не будет, но ведь и ставки под конец чемпионата очень высоки, а потому нужно сражаться!