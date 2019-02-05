Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:09244

Сумской футзал в пятницу: анонс матчей

Сегодня, 15 февраля, в Сумах пройдет три футзальных игры в разных турнирах.

Игры пройдут в спорткомплекс ИФУ СумГПУ им.А.С.Макаренко, сообщает пресс-служба АФС.

17:00 «Сумыхимпром-СДПУ» — «Рятувальник» (Суперлига АФС)

Откроется пятничный вечер футзала поединком десятого тура Суперлиги зимнего чемпионата АФС. После поражения от «Lex VSK-СумБуд» показалось, что «Рятувальник» переживает определённый спад, и конкуренты имеют отличный шанс для штурма вершины турнирной таблицы. Но уже следующий поединок чемпионата с «Технологией» дал понять, что в той игре у «спасателей», скорее, были проблемы с психологическим настроем, нежели, к примеру, физического характера. «Технологов» они обыграли, как показалось со стороны, с неким запасом прочности. «Сумыхимпром-СДПУ» на текущий момент располагается в турнирной таблице на четвёртом месте, но имеет при этом два не сыгранных матча в запасе. Это означает, что чисто теоретически «химики» всё ещё ведут борьбу, как минимум, за второе место. Что интересно, в перенесённых играх им как раз-таки и предстоит встретиться с «Технологией» и «Lex VSK-СумБуд», которые располагаются в табеле о рангах выше. В предстоящем матче у соперников будет по одной очень весомой кадровой потере. В составе «Рятувальника» не  сыграет Сергей Бабынин, а «Сумыхимпром-СДПУ» не сможет рассчитывать на Антона Кончакова. Причина пропуска игры у обоих игроков максимально банальная — дисквалификация.

18:00 «LS Group» — «Lex VSK-СумБуд» (чемпионат Сумской области)

Ещё год назад это «дерби» в рамках Суперлиги зимнего чемпионата АФС вызывало немалый интерес у сумских любителей футзала. «Lex VSK-СумБуд» уже тогда занимал в чемпионате лидирующие позиции, а у «LS Group» дела шли с переменным успехом. Но, несмотря на ситуативное положение в турнирной таблице, соперники настраивались на очные встречи по-особому, ведь они были для них действительно принципиальными. Сейчас же мы можем наблюдать за поединками этих команд лишь в областном чемпионате. Подопечные Валерия Карацюбы в этом турнире чувствуют себя вполне уверенно. Как минимум, горечи поражения они ещё не знали. А вот у «LS Group» последняя игра здесь завершилась с очень неприятным результатом. Напомним, в ней «адвокаты» неожиданно для многих, если не для всех, крупно уступили «Грануму». И вот теперь пришла пора реабилитироваться. Да, соперник у ребят будет не из простых. Но ведь и состав команды Геннадия Демьяненко укомплектован исполнителями, с которыми должен считаться каждый.

19:00 «Sagacitas» — «Грифон» (Высшая лига АФС)

Обычно «Грифон» играет свои матчи уже после того, как состоится основная часть программы тура. На этот раз всё будет наоборот. Во вторник «силовики» выдали очень хороший поединок с «Динамо». И речь здесь идёт как раз о качестве игры, а не о результате. Оно позволяет Косякову и компании смотреть в будущее с определённым оптимизмом. Очередной соперник «Грифона» будет также из верхней части турнирной таблицы Высшей лиги. Как и у «Динамо», у «Sagacitas» сейчас нет права на ошибку. До конца чемпионата осталось не так много туров, а за это время «благотворителям» нужно суметь хотя бы вернуться на «родное» третье место. К слову, этот тур будет очень удобным для решения этой локальной задачи. «Гранум» в субботу будет сражаться с «Динамо», а это значит, что существует высокая вероятность потери очков основным конкурентом. Вот как раз эту потенциальную возможность команде Сергея Краснянского и нужно подкараулить. Легко отнюдь не будет, но ведь и ставки под конец чемпионата очень высоки, а потому нужно сражаться!

Спорт Анонс Футзал

По тематике

Открытый чемпионат Сум по футзалу: анонс
Сегодня 14:56

Открытый чемпионат Сум по футзалу: анонс

В воскресенье, 17 февраля, состоятся матчи 3-го тура второго этапа Открытого чемпионата города от Федерации футзала Сум....

Вторая лига: «LEX VSK-СумБуд» оформляет выход в раунд плей-офф
Вчера 11:18

Вторая лига: «LEX VSK-СумБуд» оформляет выход в раунд плей-офф

В матче пятого тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги в группе 4 «строители» с минимальной разницей в счёте обыграли...

«СДПУ» и «СумДУ» сыграли в ничью
Вчера 10:10

«СДПУ» и «СумДУ» сыграли в ничью

В матче третьего тура чемпионата Украины среди студентов сумское дерби завершилось вничью....

Открытый чемпионат Сум по футзалу: 2-й тур
12.02.2019 14:24

Открытый чемпионат Сум по футзалу: 2-й тур

10 февраля были отыграны очередные матчи Открытого чемпионата города от Федерации футзала Сум....

Сумской футзал: анонс матчей вторника
12.02.2019 10:43

Сумской футзал: анонс матчей вторника

Сегодня, 12 февраля, в спортивном комплексе Сумского государственного университета состоятся два матча....

view counter
view counter

Статьи

Натуральные наполнители и нетканые материалы ТМ «Чарівна ніч»
Вчера 18:26
Олег Ляшко: Я приведу молодь до влади
Вчера 17:04
Як минув перший місяць президентської виборчої кампанії на Сумщині
Вчера 12:44
Stand Up Клуб у Сумах - новий формат інтелектуального відпочинку!
Вчера 12:28
Корь: необъявленная эпидемия
13.02.2019 16:41
Олег Ляшко: Відновлення економіки — це ключ до нашої сили
13.02.2019 12:53
Александр Соколов: «А в вашем доме – кто хозяин?» ®
12.02.2019 14:35
Гройсман зобов’язав зменшити вартість газу для споживачів без лічильника та встановити безкоштовні прилади обліку
11.02.2019 19:49
44 кандидати претендують на президентське крісло
11.02.2019 15:41
«Муниципальная няня»: как получить на это деньги
07.02.2019 14:36
Личный опыт: что делать, если отказали в праве на пенсию по «вредности»
06.02.2019 15:04
Президент ФК «LS Group» Геннадий Демьяненко: «Настроены на эффективный сезон» ®
05.02.2019 16:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.