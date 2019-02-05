У Ромнах презентували вишивану мапу України В рамках Всеукраїнської акції «Україна моя вишивана» 14 лютого в Ромнах пройшла презентація вишиваної карти країни.

Вишиту карту України - результат праці 7 206 учасників Всеукраїнської акції єднання «Україна моя вишивана», яка стартувала 22 червня 2017 року в селищі міського типу Скала-Подільська Борщівського р-ну Тернопільської обл.

Мета акції - об'єднати різні спільноти України для духовного процвітання Батьківщини у любові до спільного генетичного коду нації - української вишиванки.

7 206 учасників вишивали карту по всій Україні, із них 120 – роменців. 673 980 хрестиків, вишиті за допомогою голки та нитки. Хрестик за хрестиком небайдужі люди об'єднувались в одній меті - за мир та цілісність нашої України.

23 березня 2018 року карта побувала у Верховній Раді, а 18 травня - у Ризі на запрошення Товариства підтримки України в Латвії.