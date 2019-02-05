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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:56228

У Ромнах презентували вишивану мапу України

В рамках Всеукраїнської акції «Україна моя вишивана» 14 лютого в Ромнах пройшла презентація вишиваної карти країни.

Вишиту карту України - результат праці 7 206 учасників Всеукраїнської акції єднання «Україна моя вишивана», яка стартувала 22 червня 2017 року в селищі міського типу Скала-Подільська Борщівського р-ну Тернопільської обл.

Мета акції - об'єднати різні спільноти України для духовного процвітання Батьківщини у любові до спільного генетичного коду нації - української вишиванки.

7 206 учасників вишивали карту по всій Україні, із них 120 – роменців. 673 980 хрестиків, вишиті за допомогою голки та нитки. Хрестик за хрестиком небайдужі люди об'єднувались в одній меті - за мир та цілісність нашої України.

23 березня 2018 року карта побувала у Верховній Раді, а 18 травня - у Ризі на запрошення Товариства підтримки України в Латвії.

Общество Вышивка Ромны

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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