У Ромнах презентували вишивану мапу України

Вишиту карту України - результат праці 7 206 учасників Всеукраїнської акції єднання «Україна моя вишивана», яка стартувала 22 червня 2017 року в селищі міського типу Скала-Подільська Борщівського р-ну Тернопільської обл.
Мета акції - об'єднати різні спільноти України для духовного процвітання Батьківщини у любові до спільного генетичного коду нації - української вишиванки.
7 206 учасників вишивали карту по всій Україні, із них 120 – роменців. 673 980 хрестиків, вишиті за допомогою голки та нитки. Хрестик за хрестиком небайдужі люди об'єднувались в одній меті - за мир та цілісність нашої України.
23 березня 2018 року карта побувала у Верховній Раді, а 18 травня - у Ризі на запрошення Товариства підтримки України в Латвії.
Им оказался ранее судимый 27-летний роменчанин, который обворовывал магазины и кафе....
В Ромнах школьник украл из магазина бутылку дорогостоящего виски....
12 февраля в Ромнах произошел вопиющий случай с участием малолетних детей....
На Роменщине 35-летний мужчина украл у своего товарища сотовый и пользовался им, пока правоохранители не вычислили его и не вернули...
8 февраля в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от неравнодушных граждан города о том, что в заброшенном...