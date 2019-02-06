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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:56148

Ночью сумские копы поймали «металлистов»

Патрульные обнаружили вероятных воров металлических изделий.

Ночью, патрулируя улицу Белопольское шоссе, патрульные заметили подозрительных граждан, которые шли от дачного кооператива и на санках перевозили несколько мешков.

Увидев стражей порядка, граждане резко изменили направление движения и ускорились.

Полицейские догнали и остановили их. Как выяснилось, в мешке находился электродвигатель, металлические трубы и различные инструменты. Объяснить происхождение данных предметов мужчины не смогли, к тому же они очень путались в своих показаниях.

Для установления всех фактов на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.

Право Кража

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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