Ночью сумские копы поймали «металлистов» Патрульные обнаружили вероятных воров металлических изделий.

Ночью, патрулируя улицу Белопольское шоссе, патрульные заметили подозрительных граждан, которые шли от дачного кооператива и на санках перевозили несколько мешков.

Увидев стражей порядка, граждане резко изменили направление движения и ускорились.

Полицейские догнали и остановили их. Как выяснилось, в мешке находился электродвигатель, металлические трубы и различные инструменты. Объяснить происхождение данных предметов мужчины не смогли, к тому же они очень путались в своих показаниях.

Для установления всех фактов на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.