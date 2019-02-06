Ночью сумские копы поймали «металлистов»

Ночью, патрулируя улицу Белопольское шоссе, патрульные заметили подозрительных граждан, которые шли от дачного кооператива и на санках перевозили несколько мешков.
Увидев стражей порядка, граждане резко изменили направление движения и ускорились.
Полицейские догнали и остановили их. Как выяснилось, в мешке находился электродвигатель, металлические трубы и различные инструменты. Объяснить происхождение данных предметов мужчины не смогли, к тому же они очень путались в своих показаниях.
Для установления всех фактов на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.
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