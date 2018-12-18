На Сумщине будут судить 17-летнего парня за разбойное нападение Роменской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 17-летнего юноши, который совершил разбойное нападение.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению) УК Украины.

В ходе следствия установлено, что молодой человек, несмотря на юный возраст, уже имеет богатое криминальное прошлое. Кроме того, что он уже был осужден за грабеж, в отношении него также продолжается судебное разбирательство по обвинению в разбое.

«Несмотря на негативный опыт, на путь исправления юноша не стал и совершил новое преступление. Так, 29 ноября 2018 года в вечернее время он увидел возле одного кафе в г. Ромны неизвестного мужчину, у которого в руке была сумка. Злоумышленник ударил незнакомца по лицу, после чего вырвал у него из рук сумку. Добычей нападающему стало 70 грн и мобильный телефон», - рассказала прокурор Роменской местной прокуратуры Светлана Думал.

Приговор юноша ждет в СИЗО, за совершенное ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.