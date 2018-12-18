На Сумщине будут судить 17-летнего парня за разбойное нападение

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению) УК Украины.
В ходе следствия установлено, что молодой человек, несмотря на юный возраст, уже имеет богатое криминальное прошлое. Кроме того, что он уже был осужден за грабеж, в отношении него также продолжается судебное разбирательство по обвинению в разбое.
«Несмотря на негативный опыт, на путь исправления юноша не стал и совершил новое преступление. Так, 29 ноября 2018 года в вечернее время он увидел возле одного кафе в г. Ромны неизвестного мужчину, у которого в руке была сумка. Злоумышленник ударил незнакомца по лицу, после чего вырвал у него из рук сумку. Добычей нападающему стало 70 грн и мобильный телефон», - рассказала прокурор Роменской местной прокуратуры Светлана Думал.
Приговор юноша ждет в СИЗО, за совершенное ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
В свободное от службы время сотрудник группы реагирования патрульной полиции задержал подозреваемого, который разыскивался полицейскими из Черниговщины....
В Сумах полиция разоблачила ранее судимого, который с сообщниками совершил разбойное нападение на своего квартиранта....
Сегодня, 25 января, по ходатайству прокуратуры Сумской области четырем участникам преступной организации избраны меры пресечения в виде содержания под стражей...
На Сумщине задержали четырех участников преступной организации, которые совершили ряд тяжких преступлений....
Разбойники, напавшие на случайного прохожего, проведут за решеткой 7 и 5 лет....