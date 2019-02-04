В Сумской гимназии продлили карантин В Сумской гимназии № 1 продлили карантин до 19 февраля.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила замдиректора учебного заведения Лариса Симоненко.

«Сумская гимназия N1:

карантин продлен до 19.02.2019.

Восстановление занятий 20.02.2019», - написала она.

Напомним: карантин в гимназии ввели с13 февраля. В расположенной в том же здании школе № 12 – с 11 февраля. Как сообщила директор школы № 12 Ирина Губская, в ее учебном заведении карантин завершается уже сегодня, а с понедельника дети пойдту на учебу.