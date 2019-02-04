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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:16259

В Сумской гимназии продлили карантин

В Сумской гимназии № 1 продлили карантин до 19 февраля.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила замдиректора учебного заведения Лариса Симоненко.

«Сумская гимназия N1:

карантин продлен до 19.02.2019.

Восстановление занятий 20.02.2019», - написала она.

Напомним: карантин в гимназии ввели  с13 февраля. В расположенной в том же здании школе  № 12 – с 11 февраля. Как сообщила директор школы № 12 Ирина Губская, в ее учебном заведении карантин завершается уже сегодня, а с понедельника дети пойдту на учебу.

Общество Гимназия № 1 Карантин

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