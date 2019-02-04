В Сумской гимназии продлили карантин

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила замдиректора учебного заведения Лариса Симоненко.
«Сумская гимназия N1:
карантин продлен до 19.02.2019.
Восстановление занятий 20.02.2019», - написала она.
Напомним: карантин в гимназии ввели с13 февраля. В расположенной в том же здании школе № 12 – с 11 февраля. Как сообщила директор школы № 12 Ирина Губская, в ее учебном заведении карантин завершается уже сегодня, а с понедельника дети пойдту на учебу.
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