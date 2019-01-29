На Сумщине выделили 240 тысяч афганским организациям Власти Сумщины поддерживает всех участников боевых действий, независимо от того, когда они выполняли свой воинский долг - сегодня, 30 или почти 80 лет назад.

Об этом во время встречи с участниками боевых действий на территории других государств говорили руководители Сумщины Николай Клочко и Владимир Токарь.

Глава облгосадминистрации Николай Клочко, обращаясь к присутствующим, отметил, что несмотря на то, что сегодня Украина находится в состоянии необъявленной войны, и мы почти ежедневно слышим о новых потерях - уже молодого поколения героев, областная власть не забывает и о тех, кто был вынужден выполнять свой воинский долг на территории других стран.

В местных бюджетах области в 2018 году на финансовую поддержку общественных организаций союза ветеранов Афганистана были предусмотрены средства в сумме почти 240 000 гривен.

Согласно Областной программы социальной защиты населения на 2017-2021 годы инвалидам I группы и семьям погибших участников боевых действий на территории Республики Афганистан предоставляется ежемесячное пособие в размере 1200 грн.

«Да, конечно, это не большие деньги, но они ежегодно есть. И мы сегодня обсуждаем возможность увеличения этой помощи, и, я думаю, на сессии этот вопрос будет решен, - сообщил Николай Клочко. - Также из государственного бюджета-2018 были выделены средства в сумме 5,9 млн грн для приобретения жилья шести семьям. По состоянию на 1 января 2019 года приобретены квартиры для трех семей на сумму 3,2 млн грн. Трем семьям средства в сумме 2,7 млн грн перечислены на лицевые счета, продолжается процедура подбора и закупки жилья. На 2019 год в госбюджете на выплату денежной компенсации для получения жилья для семей погибших участников боевых действий на территории других государств запланированы средства в сумме 200 млн грн».

Глава областного совета Владимир Токарь добавил, что депутатский корпус постоянно идет навстречу воинам и семьям погибших в решении их проблемных вопросов.

«Поверьте, мы не делим наших героев - на воинов АТО и воевавших в Афганистане, - говорил он. - Вы все пережили ужасы войны, и, дай Бог, чтобы наши с вами дети и внуки знали о военных действиях только из книг, а не из собственного опыта».

Во время встречи представители ветеранских организаций воинов и семей погибших обсуждали вопросы медицинского обеспечения, перевозок в общественном транспорте и т.п. Замдиректора областного департамента социальной защиты населения Людмила Мусияка отметила, что с 1 января 2018 года участники боевых действий и воины АТО в соответствии с областной программой льготных перевозок пользуются одинаковыми правами, аналогичные ситуации и по районам. Более того, согласно законодательству Украины, участники боевых действий пользуются правом бесплатного проезда на всей территории Украины. И если вдруг возникают какие-то случаи ограничения прав участников боевых действий, нужно сообщать об этом представителям органов власти, пишет сайт ОГА.