Сумское НПО должно за газ 127 млн грн В Сумах прошло заседание областного оперативного штаба по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона в Сумской области в 2018-2019 гг.

По словам директора областного департамента ЖКХ Сергея Лугового, по состоянию на 14 февраля предприятия жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса работают в штатном режиме.

«Отапливаются 4425 жилых домов, 261 дошкольное учебное заведение, 473 учебных заведений, 756 учреждений здравоохранения. В работе находятся 526 котельных. Имеющихся запасов твердого топлива для нужд учреждений бюджетной сферы достаточно до конца отопительного периода », - сообщил Сергей Луговой.

Кроме того, директор Департамента рассказал, что в Сумской области сейчас работают 113 аварийно-восстановительных бригад с необходимым запасом материально-технических средств для оперативного реагирования на возможные аварии на объектах жизнеобеспечения населения, в том числе на предприятиях теплоэнергетики - 24 единицы, водопроводно-канализационного хозяйства - 34 единицы, по обслуживанию жилья - 55 единиц, существуют аварийные бригады в структурных подразделениях ПАО «Сумыгаз» и ПАО «Сумыоблэнерго».

На фоне относительно стабильной работы объектов теплоэнергетики Сумщины, вызывает озабоченность Котельная Северного промузла в Сумах, ведь нет уверенности, что в следующем отопительном сезоне тепло потребителей, расположенных в северной части областного центра, будет стабильным и качественным. Долги СНПО за потребленный газ перед НАК «Нафтогаз Украины» уже составляют 127 млн. гривен, по заработной плате работникам котельной достигают 3 млн. гривен.

«Об этом областная администрация не раз отмечала на отдельных совещаниях с властями города Сумы. Ответственность за обеспечение теплом жителей города Сумы возлагается на исполнительные органы городской власти», - в очередной раз подчеркнул руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.