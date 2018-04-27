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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:25147

В Сумах пройдет бильярдный турнир памяти Эрнеста

16 февраля в Сумах пройдет турнир по бильярду памяти погибшего бойца АТО Игоря Гольченко (позывной – «Эрнест»).

Турнир, организованный «Спортивным» корпусом» Сум, пройдет в бильярдном клубе «Пирамида» (Покровская пл., 5). Начало в 10.00. Принять участие может каждый.

Спорт Бильярд

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В Сумах разыграли чемпионат области бильярду
02.12.2018 12:30

В Сумах разыграли чемпионат области бильярду

1 декабря в БК «Бильбоу» прошел финал чемпионата Сумщины по русскому бильярду....

Сумчан приглашают на чемпионат области по бильярду
14.11.2018 11:03

Сумчан приглашают на чемпионат области по бильярду

В эту субботу, 17 ноября состоится третий этап чемпионата Сумской области по русскому бильярду....

В Сумах продолжается чемпионат области по бильярду
22.10.2018 11:30

В Сумах продолжается чемпионат области по бильярду

20 октября в БК «БильБоу» состоялся второй этап чемпионата области по русскому бильярду....

В Сумах пройдет чемпионат области по русскому бильярду
14.09.2018 14:38

В Сумах пройдет чемпионат области по русскому бильярду

Федерация спортивного бильярда Украины при поддержке БК «Бильбоу» проводит чемпионат Сумской области по русскому бильярду....

27.04.2018 16:00

В Сумах пройдет кубок «БильБоу» по бильярду

БК «БильБоу» приглашает всех любителей бильярда на традиционный «Кубок БильБоу», посвященный 8-летию клуба....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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