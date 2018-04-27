В Сумах пройдет бильярдный турнир памяти Эрнеста

Турнир, организованный «Спортивным» корпусом» Сум, пройдет в бильярдном клубе «Пирамида» (Покровская пл., 5). Начало в 10.00. Принять участие может каждый.
1 декабря в БК «Бильбоу» прошел финал чемпионата Сумщины по русскому бильярду....
В эту субботу, 17 ноября состоится третий этап чемпионата Сумской области по русскому бильярду....
20 октября в БК «БильБоу» состоялся второй этап чемпионата области по русскому бильярду....
Федерация спортивного бильярда Украины при поддержке БК «Бильбоу» проводит чемпионат Сумской области по русскому бильярду....
БК «БильБоу» приглашает всех любителей бильярда на традиционный «Кубок БильБоу», посвященный 8-летию клуба....