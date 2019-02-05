Сумские копы задержали двух наркоманов

Патрулируя улицу Плодовую, инспекторы патрульной полиции обнаружили молодого человека, который своим поведением вызвал у них подозрение. Интуиция не подвела стражей порядка, ведь во время проведения поверхностной проверки у 28-летнего мужчины патрульные обнаружили полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое, а также две трубки, вероятнее всего для его применения.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
Когда патрульные ожидали работников отдела полиции, мимо них проходили несколько мужчин, которые нарушали общественный порядок. Полицейские сделали им замечание, и уже во время общения заметили, что один из них очень нервничает. К тому же было заметно, что он хорошо знаком с человеком, которого только что задержали патрульные. Поняв, за что его знакомого остановили инспекторы, и то, что на место едет следственно-оперативная группа, 23-летний житель Сумского района резко начал уходить от места происшествия. Патрульные остановили его. Впоследствии выяснилось, почему он так себя вел - при поверхностной проверки у него также обнаружили похожий на предыдущий полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом, вероятно наркотического происхождения, и трубку для его применения.
По данному факту в отношении каждого из мужчин, следователи открыли уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.
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