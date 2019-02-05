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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:39109

Сумские копы задержали двух наркоманов

Два факта хранения вероятно наркотических веществ обнаружили сумские патрульные.

Патрулируя улицу Плодовую, инспекторы патрульной полиции обнаружили молодого человека, который своим поведением вызвал у них подозрение. Интуиция не подвела стражей порядка, ведь во время проведения поверхностной проверки у 28-летнего мужчины патрульные обнаружили полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое, а также две трубки, вероятнее всего для его применения.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Когда патрульные ожидали работников отдела полиции, мимо них проходили несколько мужчин, которые нарушали общественный порядок. Полицейские сделали им замечание, и уже во время общения заметили, что один из них очень нервничает. К тому же было заметно, что он хорошо знаком с человеком, которого только что задержали патрульные. Поняв, за что его знакомого остановили инспекторы, и то, что на место едет следственно-оперативная группа, 23-летний житель Сумского района резко начал уходить от места происшествия. Патрульные остановили его. Впоследствии выяснилось, почему он так себя вел - при поверхностной проверки у него также обнаружили похожий на предыдущий полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом, вероятно наркотического происхождения, и трубку для его применения.

По данному факту в отношении каждого из мужчин, следователи открыли уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.

Право Наркотики

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