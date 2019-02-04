Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00222

Что ждать сумчанам от погоды на выходных

На выходных, 16-17 февраля, погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона.

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток от 1ºС мороза до 4ºС тепла, сообщает Областной гидрометцентр.

Общество Прогноз погоды

По тематике

11.02.2019 17:21

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...

В Сумах ожидаются сложные погодные условия
11.02.2019 14:34

В Сумах ожидаются сложные погодные условия

В связи с выходом активного циклона с юго-запада днем 12 февраля по области и г. Сумы ожидаются сложные погодные условия....

08.02.2019 13:47

Прогноз погоды на Сумщине на выходные

На выходных, 9-10 февраля, погода на Сумщине будет формироваться под влиянием области повышенного атмосферного давления....

05.02.2019 17:56

Прогноз погоды на Сумщине на три дня

В среду, 6 февраля, атмосферный фронт принесет в Сумскую область осадки в виде дождя и мокрого снега, местами слабое налипание...

04.02.2019 07:28

Погода на Сумщине в ближайшие дни

Облачно, туман и мокрый снег с дождем в среду, таким будет начало новой недели на Сумщине....

view counter
view counter

Статьи

Натуральные наполнители и нетканые материалы ТМ «Чарівна ніч»
Вчера 18:26
Олег Ляшко: Я приведу молодь до влади
Вчера 17:04
Як минув перший місяць президентської виборчої кампанії на Сумщині
Вчера 12:44
Stand Up Клуб у Сумах - новий формат інтелектуального відпочинку!
Вчера 12:28
Корь: необъявленная эпидемия
13.02.2019 16:41
Олег Ляшко: Відновлення економіки — це ключ до нашої сили
13.02.2019 12:53
Александр Соколов: «А в вашем доме – кто хозяин?» ®
12.02.2019 14:35
Гройсман зобов’язав зменшити вартість газу для споживачів без лічильника та встановити безкоштовні прилади обліку
11.02.2019 19:49
44 кандидати претендують на президентське крісло
11.02.2019 15:41
«Муниципальная няня»: как получить на это деньги
07.02.2019 14:36
Личный опыт: что делать, если отказали в праве на пенсию по «вредности»
06.02.2019 15:04
Президент ФК «LS Group» Геннадий Демьяненко: «Настроены на эффективный сезон» ®
05.02.2019 16:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.