Что ждать сумчанам от погоды на выходных На выходных, 16-17 февраля, погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона.

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток от 1ºС мороза до 4ºС тепла, сообщает Областной гидрометцентр.