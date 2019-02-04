Что ждать сумчанам от погоды на выходных

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток от 1ºС мороза до 4ºС тепла, сообщает Областной гидрометцентр.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
В связи с выходом активного циклона с юго-запада днем 12 февраля по области и г. Сумы ожидаются сложные погодные условия....
На выходных, 9-10 февраля, погода на Сумщине будет формироваться под влиянием области повышенного атмосферного давления....
В среду, 6 февраля, атмосферный фронт принесет в Сумскую область осадки в виде дождя и мокрого снега, местами слабое налипание...
Облачно, туман и мокрый снег с дождем в среду, таким будет начало новой недели на Сумщине....