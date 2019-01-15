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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:11261

Меру пресечения советнику бывшего мэра Конотопа оставили без изменений

Лицо, которое подозревают в незаконном хранении гранаты Ф-1 и организации совершения преступления в отношении депутата Конотопского городского совета, остается под личным поручительством депутата Сумского областного совета.

Такое решение коллегия судей Сумского апелляционного суда приняла сегодня, 15 февраля, рассматривая апелляционные жалобы прокурора и защитника на постановление следственного судьи Заречного районного суда гм. Сумы.

В ходе апелляционного рассмотрения защитник подозреваемого просил апелляционный суд отменить постановление следственного судьи в связи с необоснованностью подозрения и принять новое судебное решение, которым отказать в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Сторона защиты отмечала, что сотрудниками правоохранительных органов было совершено провокацию по отношению к его подзащитному, совершено заведомо незаконное его задержание, нарушена неприкосновенность жилища и искусственно созданы доказательства обвинения.

В свою очередь прокурор настаивал на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без определения размера залога. Отмечал, что в настоящее время проводится досудебное расследование, в частности устанавливаются обстоятельства совершения преступления в отношении одного из депутатов Конотопского городского совета. Существует необходимость установить личности нападавших, а для этого нужно проводить не только гласные следственные розыскные действия, а и негласные следственные розыскные действия. Зато, существуют риски, что подозреваемый будет препятствовать ведению объективного досудебного расследования, а именно влиять на свидетелей и других участников уголовного производства. Кроме того, он сам может скрываться от следствия и суда.

Коллегия судей апелляционного суда, рассмотрев материалы производства, отказала сторонам в удовлетворении их апелляционных требований, и оставила без изменений меру пресечения, избранную подозреваемому судом первой инстанции. В ходе рассмотрения дела было установлено наличие обоснованного подозрения в совершении лицом уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Это подтверждается собранными в уголовном производстве доказательствами. Вместе с тем, ни прокурор, ни следователь не привели в суде веских обстоятельств, обосновывающих необходимость применения к лицу суровой меры пресечения, а именно содержание под стражей, и почему к ней нельзя применить более мягкую меру пресечения.

Право Виталий Благодарный

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