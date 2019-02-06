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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:08264

Жительница Шостки спасала фейкового внука от полиции за 8 тысяч

Именно такую сумму перечислила пенсионерка неизвестным за якобы непривлечение внука к уголовной ответственности за совершение ДТП.

По словам потерпевшей, утром на ее мобильный телефон позвонил неизвестный и голосом, похожим на голос внука, попросил о помощи. Мол, на автомобиле сбил ребенка и сейчас находится в полиции. А потом трубку взяла женщина, которая назвалась следователем. Она предложила пенсионерке «урегулировать» неприятную ситуацию за 1000 долларов США.

Старушка согласилась на предложение, однако сообщила, что может отдать только 300 долларов, которые попросит у родных. Собеседница согласилась и заверила, что отпустит ее внука отпустят, когда получат деньги.

«Пока пенсионерка занимала деньги и перечисляла их через терминал банка на указанный счет, злоумышленница все время держала ее на связи, - комментирует Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Через некоторое время заявительница догадалась позвонить внуку. После чего поняла, что ее обманули. Говорит, что видела по телевидению о таких мошеннических схемах, но поверила, потому что родственные чувства взяли верх».

Сегодня правоохранители делают все возможное, чтобы установить личности злоумышленников и привлечь их к ответственности. По данному факту уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Проводятся дальнейшие следственные действия.

Чтобы не пополнять список жертв мошенничества, полицейские в очередной раз призывают граждан быть взвешенными и осторожными в подобных ситуациях. Не впадать в панику, проверять информацию от незнакомцев, которые представляются медицинскими, банковскими работниками и другими представителями государственных служб. Помните, что это могут быть мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Шостка

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