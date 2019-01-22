В «Сумыгазе» полиция и прокуратура проводят обыски Сегодня, 15 февраля, около 14.00 в центральный офис ПАО «Сумыгаз» на ул. Алексея Береста зашли следователи главного управления Нацполиции вместе с процессуальным руководителем из областной прокуратуры.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Сумской области Натальи Науменко, правоохранители зашли в здании «Сумыгаза» для проведения обыска. Он санкционирован судом и проводится в рамках уголовного производства, открытого в декабре прошлого года по фактам мошенничества и самоуправства. Больше информации пока прокуратура области не дает. Наталья Науменко пообещала, что все подробности сообщат на следующей неделе во время брифинга, пишет sumy.today.