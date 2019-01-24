Проводник пытался провезти контрабандой книги в умывальнике В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда «Москва-Кишинев» пограничники Сумского отряда совместно с работниками UФС, обнаружили скрытый от контроля товар.

Во время осмотра одного из пассажирских вагонов поезда, в рабочем купе проводника, пограничный наряд обнаружил 8 упаковок печатной продукции. Как выяснилось, проводник этого вагона - 27-летний гражданин Молдовы, спрятал товар в баке умывальника. Выявленные книги изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.