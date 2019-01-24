Проводник пытался провезти контрабандой книги в умывальнике

Во время осмотра одного из пассажирских вагонов поезда, в рабочем купе проводника, пограничный наряд обнаружил 8 упаковок печатной продукции. Как выяснилось, проводник этого вагона - 27-летний гражданин Молдовы, спрятал товар в баке умывальника.
Выявленные книги изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
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