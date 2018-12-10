Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:33379

На Сумщине министру образования Лилии Гриневич показали новую сельскую школу

Сегодня, 15 февраля, на Сумщине пребывает министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Начала свою рабочую поездку Лилия Гриневич с посещения новой Герасимовской школы, на Роменщине.

Министр образования отметила, что это заведение создано с учетом всех требований Новой украинской школы: здесь создано соответствующая образовательная среда, что, несомненно, мотивирует детей к обучению.

«Думаю, что и родителям спокойнее, когда их дети ходят в такую школу. Я здесь встретилась с очень хорошими учителями, которые тоже мыслят уже по-другому о подходах, которыми надо учить современных детей. И то, что фактически в сельской местности дети имеют доступ к такому уровню образования, является для нас очень важным», - подчеркнула Лилия Гриневич.

Напомним, школа в Герасимовке - единственная в области, помещения которой не реконструированные, а построенное с нуля за последние годы. Заведение построено в условиях софинансирования за счет государственного бюджета, государственного фонда регионального развития, районного и сельского бюджетов. За три года на это строительство было использовано почти более 6 млн грн.

До этого школа существовала как начальная. Поскольку, Герасимовская ООШ I-III ступеней была единственным в районе учебным заведением, где образовательный процесс осуществлялся в две смены, в 2015 году было принято решение о реконструкции этого учебного заведения.

Благодаря проведенным работам увеличилась проектная мощность образовательного учреждения с 70 до 120 мест, предоставление образовательных услуг обеспечено на современном уровне, созданы комфортные условия для обучения и воспитания детей.

Общество Лилия Гриневич Образование

По тематике

08.02.2019 08:54

На Сумщине в пробном ВНО примут участие больше 5 тысяч человек

В 2019 году пункты проведения ВНО планируется организовать на базе 44 учебных заведений Сумской области....

08.02.2019 08:03

24 сумских педагога пройдут пилотную сертификацию учителей начальной школы

Об этом во время пресс-конференции в областном департаменте образования и науки сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр...

Студентка из Турции завершила обучение в Глуховском педе
07.02.2019 17:50

Студентка из Турции завершила обучение в Глуховском педе

В январе 2019 года успешно завершено обучение иностранной студентки из Турции Фатмы Басан, которая прибыла с целью расширения сотрудничества в...

01.02.2019 08:35

Сумчане голосуют за безопасные детсады и школы

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Безопасное обучения в детских садах и школах»....

10.12.2018 17:49

На Сумщине в больницы и школы планируют провести высокоскоростной интернет

Заведения медицины и образования Сумщины требуют высокоскоростной интернет для дальнейшей реализации проекта телемедицины и Новой украинской школы....

Новости

В «Сумыгазе» полиция и прокуратура проводят обыски
Сегодня 17:06
Конотоп обновит свой трамвайный парк за счет «бэушных» трамваев из Европейского Союза
Сегодня 18:00
На Сумщине министру образования Лилии Гриневич показали новую сельскую школу
Сегодня 17:33
Проводник пытался провезти контрабандой книги в умывальнике
Сегодня 17:15
В Шостке умерла «учитель года»
Сегодня 16:31
Конотопские оперативники задержали двух приятелей-грабителей
Сегодня 16:05
Ночью сумские копы поймали «металлистов»
Сегодня 15:56
На Сумщине выделили 240 тысяч афганским организациям
Сегодня 15:24
Меру пресечения советнику бывшего мэра Конотопа оставили без изменений
Сегодня 15:11
Что ждать сумчанам от погоды на выходных
Сегодня 15:00
Открытый чемпионат Сум по футзалу: анонс
Сегодня 14:56
Митрополит Евлогий отказался переходить в ПЦУ
Сегодня 14:45
view counter
view counter

Статьи

Доступність і якість медичних послуг – мета змін в українській медицині
Сегодня 16:40
Натуральные наполнители и нетканые материалы ТМ «Чарівна ніч»
Вчера 18:26
Олег Ляшко: Я приведу молодь до влади
Вчера 17:04
Як минув перший місяць президентської виборчої кампанії на Сумщині
Вчера 12:44
Stand Up Клуб у Сумах - новий формат інтелектуального відпочинку!
Вчера 12:28
Корь: необъявленная эпидемия
13.02.2019 16:41
Олег Ляшко: Відновлення економіки — це ключ до нашої сили
13.02.2019 12:53
Александр Соколов: «А в вашем доме – кто хозяин?» ®
12.02.2019 14:35
Гройсман зобов’язав зменшити вартість газу для споживачів без лічильника та встановити безкоштовні прилади обліку
11.02.2019 19:49
44 кандидати претендують на президентське крісло
11.02.2019 15:41
«Муниципальная няня»: как получить на это деньги
07.02.2019 14:36
Личный опыт: что делать, если отказали в праве на пенсию по «вредности»
06.02.2019 15:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.