На Сумщине министру образования Лилии Гриневич показали новую сельскую школу Сегодня, 15 февраля, на Сумщине пребывает министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Начала свою рабочую поездку Лилия Гриневич с посещения новой Герасимовской школы, на Роменщине.

Министр образования отметила, что это заведение создано с учетом всех требований Новой украинской школы: здесь создано соответствующая образовательная среда, что, несомненно, мотивирует детей к обучению.

«Думаю, что и родителям спокойнее, когда их дети ходят в такую школу. Я здесь встретилась с очень хорошими учителями, которые тоже мыслят уже по-другому о подходах, которыми надо учить современных детей. И то, что фактически в сельской местности дети имеют доступ к такому уровню образования, является для нас очень важным», - подчеркнула Лилия Гриневич.

Напомним, школа в Герасимовке - единственная в области, помещения которой не реконструированные, а построенное с нуля за последние годы. Заведение построено в условиях софинансирования за счет государственного бюджета, государственного фонда регионального развития, районного и сельского бюджетов. За три года на это строительство было использовано почти более 6 млн грн.

До этого школа существовала как начальная. Поскольку, Герасимовская ООШ I-III ступеней была единственным в районе учебным заведением, где образовательный процесс осуществлялся в две смены, в 2015 году было принято решение о реконструкции этого учебного заведения.

Благодаря проведенным работам увеличилась проектная мощность образовательного учреждения с 70 до 120 мест, предоставление образовательных услуг обеспечено на современном уровне, созданы комфортные условия для обучения и воспитания детей.