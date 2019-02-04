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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:00242

Конотоп обновит свой трамвайный парк за счет «бэушных» трамваев из Европейского Союза

КП «Конотопское трамвайное управление» объявило тендер на закупку 6 «бэушных» модернизированных трамваев из стран Европейского Союза.

В системе публичных закупок «Прозорро» сегодня появилось объявление о том, что КП «Конотопское трамвайное управление» проводит тендер по закупке 6 «бэушных» трамвайних вагонов из стран Европейского Союза.

Согласно с техническим заданием, трамвайные вагоны должны иметь тиристорно-импульсную или транзисторную систему управления тяговым электроприводом. Модернизация трамвайных вагонов должна быть проведена не ранее 1993 года. Конотопское трамвайное управление хочет, чтоб продавец дал гарантию на работоспособность трамвайных вагонов минимально на 6 месяцев, пишет Пассажирский транспорт.

В тендерном задании речь идет об «одиночных» трамвайных вагонах длиной от 13,8 до 14,7 метров. Максимальный габарит вагона – до 2500 мм., максимальная пассажировместимость – не менее 110 пассажиров, из них не менее 22 пассажиров могут ехать сидя.

У трамвайных вагонов должно быть не менее 4-х электродвигателей, каждый из них – мощностью не менее 40 кВт. Редукторы – гипоидные или двухступенчатые. Кроме этого трамвайные вагоны должны соответствовать требованиям отечественных стандартов ДСТУ 4070 и 4876.

Кроме этого заказчик хочет, чтоб трамвайные вагоны были оборудованы визуальной и аудиоинформационной системой, устройствами Wi-Fi и системой видеонаблюдения.

Ожидаемая стоимость закупки вагонов – 14,7 млн. грн. за всю партию или 2,45 млн. грн. за один трамвайный вагон. Срок поставки вагонов – до 31 октября 2019 года.

Отметим, что тендерным условиям отвечают трамвайные вагоны семейства «Tatra». Это могут быть как модернизированные вагоны «Tatra T3», так и трамвайные вагоны «Tatra T6A2» (минимальный габарит не указан), «Tatra T6А5» и «Tatra T6В5». Входят в рамки технического задания и модернизированные польские трамваи «Констал», которые имеют габарит 2400 мм.

Заметим, что ожидаемая стоимость закупки вагонов Конотопом достаточно высокая. В 2018 году Львову удалось приобрести трамвайные вагоны «Tatra KT4DM» в Берлине у транспортной компании «BVG», выпущенные в 1980-89 годах и модернизированные на заводе в Бауцене в 1996-7 годах по цене в 18 тысяч евро за вагон. Правда, эта цена не учитывала траспортировки и растаможки вагонов, а также адаптации вагонов к узкой львовской колеее. По словам советника городского головы Львова Андрея Белого, для того чтоб выпустить немецкий вагон на линию, ЛКП «Львовэлектротранс» потратил около 42 тысяч евро на вагон. На данный момент «запущено» в работу уже 15 вагонов из 30 приобретенных. Аналогичные вагоны закупило и Запорожье. 12 вагонов обошлись городу в 27 миллионов гривен. Цена включала в себя не только закупку вагонов, но и их транспортировку в Украину, адаптацию тележек к колее 1524 мм., мелкий ремонт, покраску в фирменную ливрею, а также установку новой информационной системы. Кроме этих городов, «бэушные» трамваи в 2018 году покупал и Мариуполь. Правда большинство их них – с реостатно-контакторной системой управления.

Хотя основу трамвайного парка Конотопа составляют вагоны 71-605 (КТМ-5) российского производства в количестве 13 единиц, хозяйство имеет опыт эксплуатации трамвайных вагонов с современными системами управлениями – в Конотопе работает первый трамвайный вагон К1 от ООО «Татра-Юг». На данный момент из 14 имеющихся в трамвайном парке вагонов исправны лишь 9.

Общество Конотоп Трамваи

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