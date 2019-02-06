«Сумчанка» снова проиграла на Кубке европейских чемпионов В Гамбурге продолжается Кубок европейских чемпионов среди женских команд.

Во второй игре в группе А МСК «Сумчанка» встречался с хозяйками турнира Der Club an der Alster, которые в первой игре разгромили гродненский «Ритм» 8:0. Напомним: наши проиграли россиянкам из «Динамо-Электросталь» 3:8.

Второй матч прошел под диктовку немок. На 5-й минуте счет открыла Эмили Кернер. На 11-ой преимущество удвоила Карлотта Зиппель. На 24-ой минуте один мяч отквитала Оксана Пономаренко. Однако спустя минуту счет стал 1:3, - Виктория Хузе.

Матч так и завершился. После двух туров у «Сумчанки» и у «Ритма» по 1 очку, у немок и россиянок – по 10. Последние уже в полуфинале. Нашим предстоит бороться за выживание.