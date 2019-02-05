На Сумщине взяточник в погонах отделался штрафом 25500 гривен штрафа с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года за получение неправомерной выгоды – такой приговор бывшему правоохранителю вынес Белопольский райсуд.

15 февраля Белопольский районным судом провозглашен приговор по делу по факту получения оперуполномоченным отдела по борьбе с этническими организованными преступными группами и преступными организациями с международными связями УКР УМВД Украины в Сумской области неправомерной выгоды.

Досудебным расследованием действия Г. квалифицированы как получение неправомерной выгоды в сумме 11000 грн, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды в значительном размере, а именно 4000 долларов США, по ч. 3 ст. 368 УК Украины, квалифицирующими признаками которого являются вымогательство неправомерной выгоды в значительном размере. Но доказательств совершения Г. такого преступления с требованием неправомерной выгоды и в значительном размере сторона обвинения не предоставила. Пострадавший в судебном заседании отметил, что Г., выражая свою просьбу получить от него денежные средства, угроз по применению физического или морального воздействия к потерпевшему не высказывал, никаких условий, которые бы препятствовали работе предприятия, которое возглавляет Я., и ему лично он не создавал.

Кроме этого, в соответствии с примечанием 1 ст. 368 УК Украины, в редакции действующей на момент совершения преступления, неправомерной выгодой в значительном размере считается выгода, которая в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Суд пришел к выводу, что Г. намеревался получить от Я. 2000 долларов США, что по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленные НБУ на момент предъявления выгоды составляла 42431,28 грн, и эта сумма не превышает в сто и более раз необлагаемый минимум доходов граждан. Фактически же он получил от него 11 000 грн, и его преступная деятельность была прекращена.

Постановлением Белопольского районного суда Сумской области от 15 февраля уголовное производство в отношении Г. в части предъявленного обвинения по ч. 3 ст. 368 УК Украины закрыто в связи с отказом прокурора от обвинения.

Следовательно, суд принял действия Г. переквалифицировать с ч. 3 ст. 368 УК Украины на ч. 1 ст. 368 УК Украины и назначить ему наказание по этому закону в виде штрафа в доход государства в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25500 грн, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.

Лишить Г. специального звания - капитана милиции.

Меру пресечения Г. до вступления приговора в законную силу необходимо оставить в виде залога.

Залог в сумме 68900 грн вернуть залогодателю.

Гражданский иск Я. оставить без рассмотрения.