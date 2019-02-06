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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:42171

Шосткинец хранил консервы из марихуаны

Около 300 граммов законсервированной в банки марихуаны обнаружили участковые в квартире 40-летнего мужчины.

Когда работники полиции получили информацию, что один из жителей Шостки хранит наркотики, решили это проверить. А получив соответствующую санкцию на обыск, посетили его квартиру.

«В квартире, где жил 40-летний мужчина, обнаружили и изъяли банки с законсервированной марихуаной, которую мы направили на экспертизу, - рассказывает Сергей Коверсун, временно исполняющий обязанности заместителя начальника Шосткинского отдела полиции. - Сам хозяин квартиры рассказал правоохранителям, что коноплю выращивал в цветочных горшках на подоконнике и балконе квартиры. Затем ее ломал и закатывал в банки для собственного употребления».

По ценам «черного рынка» стоимость марихуаны составляет почти 8000 гривен. Поэтому, предполагают работники полиции, мужчина мог заниматься и сбытом изъятого сырья, что сегодня тщательно проверяется.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики Шостка

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