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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Зачем в Сумское училище культуры приходили «Правый сектор»

15 февраля из-за «Правого сектора» в Сумское училище искусств и культуры им. Д.Бортнянского вызвали полицию.

В пятницу на производственное собрание коллектива Сумского высшего училища искусств и культуры имени Д.С. Бортнянского пришли представители «Правого сектора», пишет sumy.today.

Руководитель «Правого сектора» Сумщины Сергей Супрун объяснил свой визит в училище необходимостью получения объяснений от администрации учреждения о связи преподавателей с представителями страны-агрессора: «У нас есть информация, что в этом заведении есть определенная коррупционная составляющая. Люди, несогласные с такой политикой директора, подвергаются определенным репрессиям. Кроме этого, на мероприятия, которые здесь происходили, приглашались представители Российской Федерации, которые даже были членами жюри. Мы зашли непосредственно пообщаться. Мы поднялись в зал, где, как нам сказали, будет проводиться собрание коллектива. Но нас начали выталкивать, директор напрямую. Мы хотели задать вопрос. Она ответила, что мы провоцируем и совершаем противоправные действия. Мы объяснили, что это не так, и предложили вызвать полицию».

На приход «Правого сектора» директор училища отреагировала звонком на «102». На место прибыла полиция. «Собрание не состоялось, потому что лица, которые назвали себя активистами громады, прошли в зал и провоцировали преподавателей на разговоры, не относящиеся к теме собрания, а именно: информации в СМИ относительно пересечения преподавателями границы с Россией и отсутствия патриотического воспитания. Они задавали провокационные вопросы и искажали слова, тогда директор вызвала полицию. Насколько мне известно, ни одной поездки в РФ за период временной оккупации не было. Наши преподаватели ездят со студентами на конкурсы за границу, оплачивая это за свой счет. А гастроли, в которых нас обвиняют, произойти не могли, потому что не предусмотрены учебным процессом», - отметила преподаватель Татьяна Литовченко.

По информации начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвиры Бигановой, полиция опросила всех участников конфликта и передали материалы в следственный отдел для принятия решения.

Напомним: прокуратура Сумской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту возможного присвоения денежных средств должностными лицами училища. В частности проверяется факт выплаты заработной платы работникам за то время, когда они не выполняли трудовые обязанности, находясь за пределами Украины. В ходе следствия установлено, что преподаватели училища, выезжая за пределы Украины, проводили гастрольные мероприятия, в том числе и в Российской Федерации. Досудебное следствие по ч. 3 ст. 191 (присвоение или растрата средств) УК Украины продолжается.

«Если мы берем табель учета рабочего времени и ведомости о начислении и выплате заработной платы, то в этих документах значится, что работник находится на работе, у него стоят отметки о фактически отработанном времени и за это ему начислена и выплачена зарплата. Если сравнить эти документы со сведениями, предоставленными Государственной пограничной службой Украины о выезде этих лиц за границу, то мы видим, что в период, когда человек вроде бы работал, он находилась за пределами Украины», - пояснил начальник управления прокуратуры Сумской области Александр Глядчишин.

Право Правый сектор Училище Бортнянского

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