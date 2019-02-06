Сегодня сумские футзалисты сыграют в ¼ финала кубка Украины (трансляция) Сегодня, 16 февраля, в Хмельницком пройдет первая игра четвертьфинала кубка Украины по футзалу.

Местный «Сокол», представляющий Экстра-лигу будет принимать сумской «Food Centre-СумДУ». Начало в 12.00.

Соперник сумчан занимает седьмую (из десяти) позицию в турнирной таблице, наши – тртье в первой лиге (имея две игры в запасе).

На предыдущей стадии сумчане преодолели по итогам двух встреч другого представителя Экстра-лиги «АРПИ Запорожье».

В то же время, хмельнитчане в непростом поединке оказались сильнее харьковской «Viva Cup», которая выступает среди любителей.