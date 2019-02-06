Сегодня сумские футзалисты сыграют в ¼ финала кубка Украины (трансляция)

Местный «Сокол», представляющий Экстра-лигу будет принимать сумской «Food Centre-СумДУ». Начало в 12.00.
Соперник сумчан занимает седьмую (из десяти) позицию в турнирной таблице, наши – тртье в первой лиге (имея две игры в запасе).
На предыдущей стадии сумчане преодолели по итогам двух встреч другого представителя Экстра-лиги «АРПИ Запорожье».
В то же время, хмельнитчане в непростом поединке оказались сильнее харьковской «Viva Cup», которая выступает среди любителей.
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