Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:20230

Сегодня сумские футзалисты сыграют в ¼ финала кубка Украины (трансляция)

Сегодня, 16 февраля, в Хмельницком пройдет первая игра четвертьфинала кубка Украины по футзалу.

Местный «Сокол», представляющий Экстра-лигу будет принимать сумской «Food Centre-СумДУ». Начало в 12.00.

Соперник сумчан занимает седьмую (из десяти) позицию в турнирной таблице, наши – тртье в первой лиге (имея две игры в запасе).

На предыдущей стадии сумчане преодолели по итогам двух встреч другого представителя Экстра-лиги «АРПИ Запорожье».

В то же время, хмельнитчане в непростом поединке оказались сильнее харьковской «Viva Cup», которая выступает среди любителей.

Спорт FoodCentre-СумДУ Кубок Украины по футзалу Трансляция Футзал

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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