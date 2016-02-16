Сегодня день рождения празднует почетный гражданин Сум Сегодня, 16 февраля, исполнилось 73 года Александру Шапаренко.

Александр Максимович родился в 1946 году в Степановке Сумского района — двукратный олимпийский чемпион (1968, 1972), семикратный чемпион мира (1966-1979), заслуженный мастер спорта СССР (1966) по гребле на байдарках.

С 2013 года почетный гражданин Сум. В его честь переименована ул. Розы Люксембург в 2014 году.