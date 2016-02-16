Сегодня день рождения празднует почетный гражданин Сум

Александр Максимович родился в 1946 году в Степановке Сумского района — двукратный олимпийский чемпион (1968, 1972), семикратный чемпион мира (1966-1979), заслуженный мастер спорта СССР (1966) по гребле на байдарках.
С 2013 года почетный гражданин Сум. В его честь переименована ул. Розы Люксембург в 2014 году.
Фото ул. Александра Шапаренко выложил в Фейсбуке экс-мэр Сум Геннадий Минавев....
При содействии областной власти в рамках программы поддержки местного книгоиздания вышло второе дополненное издание книги писателя и журналиста Александра Вертиля...
22 мая в Сумах состоялась встреча главы Сумского облсовета Владимира Токаря с двукратным Олимпийским чемпионом по гребле, заслуженным мастером спорта...
Такое распоряжение подписал городской голова Александр Лысенко по случаю 70-летнего двукратного олимпийского чемпиона, почетного гражданина города....
Сегодня, 16 февраля, исполняется 70 лет олимпийскому чемпиону, почетному гражданину Сум Александру Шапаренко....