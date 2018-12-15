«Сумымостобуд» ищет, кто испортил асфальт на Горьковском мосту ООО «Сумымостобуд», которое в прошлом году капитально ремонтировало мост через Сумку на ул. Горького, считает, что яма, образовавшаяся спустя три месяца после укладки асфальта, появилась там в результате керна.

Об этом говорится ан странице предприятия в Фейсбуке.

«Хотели бы обратиться к интернет-сообществу и пользователям Фейсбука! На днях в СМИ появилась информация о яме на мосту по улице Горького в Сумах. Неприятность заключается в том, что данный мост наша компания отремонтировала всего несколько месяцев назад, а если точно, то в конце ноября 2018 года.

Для нас новость о яме была неожиданностью, ведь при выполнении работ и при сдаче объекта за ним наблюдали немало сумчан - как просто прохожих, так и разного рода активисты и контролирующие органы. На мосту было уложено многослойное асфальтовое покрытие - и если где-то был брак, то его было бы видно сразу, а, значит, об этом заговорили бы сразу и все. Однако ни в ноябре, ни в декабре - информации о некачественном ремонте не было.

Она появилась только в феврале. Мы сначала, не ознакомившись на месте с проблемой, выдвинули предположение, что повреждение могло произойти в результате неосторожного уборка снега автотехникой, а также проливом в том месте машинного масла, что ускорило разрушение асфальта.

Однако когда наши специалисты выехали на место, то выяснили, что яма имеет специфические характеристики, присущие тем случаям, когда на дороге берут керн (пробу асфальта). В принципе это обычное явление, когда контролирующие организации берут керны, и мы с ними не раз работали. Главное после взятия керна на дороге, потом яму сразу залить горячим асфальтом. Иначе она начнет быстро разрушаться, постоянно расширяясь в диаметре. Например, летом глава Бурынской ОТГ Ладуха вызвал специалистов, потому что сомневался относительно качества нашей работы - тогда это делалось публично, во всех пробах толщина верхнего слоя была больше 5 сантиметров, причем обычно минимум на один сантиметр меньше. Тогда господин Ладуха за такое недоверие был вынужден компенсировать расходы, связанные с устранением недостатков, связанных с взятием проб на дороге.

Но были в нашей работе случаи, когда неизвестные люди приезжали на место и подручным способом раздалбывали дорогу, чтобы узнать, достаточна ли толщина дорожного покрытия. Так в прошлом году более десяти проб неизвестными лицами были взяты на улице Римского-Корсакова, которую мы только тогда отремонтировали. Местные жители впоследствии нам подтвердили, что какие-то неизвестные люди приезжали и «исследовали» дорогу. Тогда мы просто за свой счет буквально на следующий день ликвидировали все недостатки и забыли об этом деле.

И снова имеем очень неприятный инцидент. Только на этот раз неизвестные лица, взяв пробу асфальта и убедившись, что его толщина больше 5 сантиметров, не оставили яму открытой (ведь тогда бы ее сразу заметили и ликвидировали), а присыпали песчаной смесью. Поэтому сначала ее не было видно из-за смеси, а затем выпал снег, образовался лед, и яму вообще было не видно, пока не наступила оттепель. За это время яма, образованная от керна, значительно увеличилась в размерах и продолжалась бы увеличиваться, если бы мы ее не починили (кстати, за наш счет) 14 февраля.

Однако на этот раз мы не собираемся просто так оставлять это дело. Понимаем, что для многих людей и даже некоторых госслужащих травля дорожных компаний превратилось в неплохой бизнес. Да, мы понимаем, что не все хорошо в отечественной дорожной отрасли, но не надо всех мерить под одну гребенку. Для нас качество выполнения работ - дело чести. Поэтому, мы решили объявить вознаграждение в размере 10 тысяч гривен за информацию об именах и фамилиях людей, которые самовольно без предупреждения нашей компании и обслуживающей организации, взяли керн (пробу асфальта) на мосту по улице Горького в Сумах. Граждане, которые готовы предоставить эту информацию, также должны подтвердить эти данные правоохранительным органам и в суде.

Для нас это дело является принципиальной и мы готовы идти до конца! В Украине могут быть хорошие дороги и мы это докажем собственным примером!», - говорится в сообщении.