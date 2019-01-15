Мэр Сум попал в шоу «ЧистоNews» (видео)

Он считает, что 14 протоколов НАПК - это «наказание» за отсутствие гибкости в проведении местной политики....
В Заречный районный суд г. Сумы поступило 14 админматериалов относительно Сумского городского головы о совершении правонарушений, связанных с коррупцией....
Сегодня, 6 февраля, на сессии Сумского горсовета рассматривали проект решения о надбавках и преміях мєру Сум Александру Лысенко....
Сегодня, 1 февраля, на своем заседании Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции решило направить в суд 14 протоколов об административных...
В правовом управлении городского совета предоставили комментарий по размещенному 14 января на сайте НАПК Украины приглашению Сумскому городскому голове Александру...