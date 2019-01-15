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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:55251

Мэр Сум попал в шоу «ЧистоNews» (видео)

Мэр Сум Александр Лысенко со своими премиями в 270% засветился на юмористическом шоу от студии «Квартал 95».

Политика Александр Лысенко Премии

По тематике

Мэр Сум наконец-то прокомментировал 14 протоколов о коррупции
13.02.2019 17:53

Мэр Сум наконец-то прокомментировал 14 протоколов о коррупции

Он считает, что 14 протоколов НАПК - это «наказание» за отсутствие гибкости в проведении местной политики....

06.02.2019 19:34

В суд поступило 14 админматериалов по коррупции мэра Сум

В Заречный районный суд г. Сумы поступило 14 админматериалов относительно Сумского городского головы о совершении правонарушений, связанных с коррупцией....

Мэр Сум не будет жить на одну ставку (обновлено)
06.02.2019 11:11

Мэр Сум не будет жить на одну ставку (обновлено)

Сегодня, 6 февраля, на сессии Сумского горсовета рассматривали проект решения о надбавках и преміях мєру Сум Александру Лысенко....

На мэра Сум составили 14 протоколов о коррупции
01.02.2019 16:59

На мэра Сум составили 14 протоколов о коррупции

Сегодня, 1 февраля, на своем заседании Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции решило направить в суд 14 протоколов об административных...

В горсовете прокомментировали вызов мэра Сум в НАПК
15.01.2019 11:41

В горсовете прокомментировали вызов мэра Сум в НАПК

В правовом управлении городского совета предоставили комментарий по размещенному 14 января на сайте НАПК Украины приглашению Сумскому городскому голове Александру...

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14.02.2019 18:26
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14.02.2019 17:04
Як минув перший місяць президентської виборчої кампанії на Сумщині
14.02.2019 12:44
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14.02.2019 12:28
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13.02.2019 16:41
Олег Ляшко: Відновлення економіки — це ключ до нашої сили
13.02.2019 12:53
Александр Соколов: «А в вашем доме – кто хозяин?» ®
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11.02.2019 19:49
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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