Сумские футзалисты выстояли в Хмельницком Сегодня, 16 февраля, в Хмельницком прошел первый матч ¼ финала кубка Украины по футзалу.

Местный «Сокол», представляющий Экстра-лигу, встречался с сумским «Food Centre-СумДУ». Игра завершилась в ничью 1:1. На гол Игумнова на 3-й минуте, хозяева ответили точным ударом Хамданова на 24-ой. Ответный матч пройдет на следующей неделе.