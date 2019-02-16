Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:07218

Сумские футзалисты выстояли в Хмельницком

Сегодня, 16 февраля, в Хмельницком прошел первый матч ¼ финала кубка Украины по футзалу.

Местный «Сокол», представляющий Экстра-лигу, встречался с сумским «Food Centre-СумДУ».

Игра завершилась в ничью 1:1. На гол Игумнова на 3-й минуте, хозяева ответили точным ударом Хамданова на 24-ой.

Ответный матч пройдет на следующей неделе.

Спорт FoodCentre-СумДУ Кубок Украины по футзалу Футзал

По тематике

Сегодня сумские футзалисты сыграют в ¼ финала кубка Украины (трансляция)
Сегодня 10:20

Сегодня сумские футзалисты сыграют в ¼ финала кубка Украины (трансляция)

Сегодня, 16 февраля, в Хмельницком пройдет первая игра четвертьфинала кубка Украины по футзалу....

Открытый чемпионат Сум по футзалу: анонс
Вчера 14:56

Открытый чемпионат Сум по футзалу: анонс

В воскресенье, 17 февраля, состоятся матчи 3-го тура второго этапа Открытого чемпионата города от Федерации футзала Сум....

Сумской футзал в пятницу: анонс матчей
Вчера 12:09

Сумской футзал в пятницу: анонс матчей

Сегодня, 15 февраля, в Сумах пройдет три футзальных игры в разных турнирах....

Вторая лига: «LEX VSK-СумБуд» оформляет выход в раунд плей-офф
14.02.2019 11:18

Вторая лига: «LEX VSK-СумБуд» оформляет выход в раунд плей-офф

В матче пятого тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги в группе 4 «строители» с минимальной разницей в счёте обыграли...

«СДПУ» и «СумДУ» сыграли в ничью
14.02.2019 10:10

«СДПУ» и «СумДУ» сыграли в ничью

В матче третьего тура чемпионата Украины среди студентов сумское дерби завершилось вничью....

view counter
view counter

Статьи

Доступність і якість медичних послуг – мета змін в українській медицині
Вчера 16:40
Натуральные наполнители и нетканые материалы ТМ «Чарівна ніч»
14.02.2019 18:26
Олег Ляшко: Я приведу молодь до влади
14.02.2019 17:04
Як минув перший місяць президентської виборчої кампанії на Сумщині
14.02.2019 12:44
Stand Up Клуб у Сумах - новий формат інтелектуального відпочинку!
14.02.2019 12:28
Корь: необъявленная эпидемия
13.02.2019 16:41
Олег Ляшко: Відновлення економіки — це ключ до нашої сили
13.02.2019 12:53
Александр Соколов: «А в вашем доме – кто хозяин?» ®
12.02.2019 14:35
Гройсман зобов’язав зменшити вартість газу для споживачів без лічильника та встановити безкоштовні прилади обліку
11.02.2019 19:49
44 кандидати претендують на президентське крісло
11.02.2019 15:41
«Муниципальная няня»: как получить на это деньги
07.02.2019 14:36
Личный опыт: что делать, если отказали в праве на пенсию по «вредности»
06.02.2019 15:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.