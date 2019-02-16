Сумские футзалисты выстояли в Хмельницком

Местный «Сокол», представляющий Экстра-лигу, встречался с сумским «Food Centre-СумДУ».
Игра завершилась в ничью 1:1. На гол Игумнова на 3-й минуте, хозяева ответили точным ударом Хамданова на 24-ой.
Ответный матч пройдет на следующей неделе.
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