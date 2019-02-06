В Тростянце начались биатлонные старты

Владимир Кошман
Сегодня, 16 февраля, в Тростянце начались всеукраинские соревнования по биатлону среди юношей и девушек 2000-2005 г.р.
На базе дендропарка «Нескучное» прошли индивидуальные гонки у юношей в трех возрастных категориях. Победителями и призерами гонок стали:
Юноши старшей возрастной группы (2000-2001 г.р.) - 10 км
1. Владимир Кошман (0+1+1+0) 37:33,7
2. Влад Гончаревский (1+1+1+2) +1:01,9
3. Даниил Бабин (1+2+2+2) +2:29,3
Юноши средней возрастной группы (2002-2003 г.р.) - 10 км
1. Вадим Болдесов (1+1+1+0) 41:39,8
2. Владислав Горбащенко (1+1+1+5) +2:36,0
3. Евгений Завада (2+3+1+5) +2:53,8
Юноши младшей возрастной группы (2004 г.р. и младше) - 7,5 км
1. Антон Чорнобай (1+1+2) 39:27,2
2. Дмитрий Саврацкий (3+2+1) +1:50,7
3. Александр Ивашко (2+2+2) +2:58,2
14 февраля на базе НСБ «Динамо» в Токарях прошли смешанные эстафеты в рамках Всеукраинских соревнований по биатлону среди юношей и...
14 февраля в американском Солт-Лейк-Сити стартовал 8-ой этап кубка мира по биатлону...
20-24 февраля в Раубичах (Беларусь) пройдет чемпионат Европы по биатлону....
В столице Боснии и Герцеговины Сараево прошла индивидуальная гонка у девушек в рамках зимнего Европейского Юношеского Олимпийского Фестиваля 2019....
15-17 февраля на территории бывшей спортивной базы «Нескучное» пройдут Всеукраинские соревнования по биатлону среди юношей и девушек....