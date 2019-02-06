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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Тростянце начались биатлонные старты

Сегодня, 16 февраля, в Тростянце начались всеукраинские соревнования по биатлону среди юношей и девушек 2000-2005 г.р.

Владимир Кошман

Фото Евгения Вялкова

Сегодня, 16 февраля, в Тростянце начались всеукраинские соревнования по биатлону среди юношей и девушек 2000-2005 г.р.

На базе дендропарка «Нескучное» прошли индивидуальные гонки у юношей в трех возрастных категориях. Победителями и призерами гонок стали:

Юноши старшей возрастной группы (2000-2001 г.р.) - 10 км

1. Владимир Кошман (0+1+1+0)  37:33,7

2. Влад Гончаревский (1+1+1+2)  +1:01,9

3. Даниил Бабин (1+2+2+2)  +2:29,3

Юноши средней возрастной группы (2002-2003 г.р.) - 10 км

1. Вадим Болдесов (1+1+1+0)  41:39,8

2. Владислав Горбащенко (1+1+1+5)  +2:36,0

3. Евгений Завада (2+3+1+5)  +2:53,8

Юноши младшей возрастной группы (2004 г.р. и младше) - 7,5 км

1. Антон Чорнобай (1+1+2) 39:27,2

2. Дмитрий Саврацкий (3+2+1)  +1:50,7

3. Александр Ивашко (2+2+2)  +2:58,2

Спорт Биатлон Тростянец
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