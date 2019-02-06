Сумские хоккеистки отжигают в Белграде

В четвертом дивизионе кубка европейских чемпионов по индорхоккею играют всего четыре команды. В том числе грузинская «Кутаиси», за которую выступают сразу три сумчанки – Полина Волохова, Валерия Тищенко и Илона Регина.
Сегодня в первой игре «Кутаиси» разгромил Porvoo HC из Финляндии со счетом 16:0. 12 голов на счету сумчанок: по 5 на счету Полины Волоховой и Илоны Региной, 2 – у Валерии Тищенко. Сегодня грузинки сыграют вторую игру против Copenhagen HC из Дании. Также здесь выступает местный HK Bask
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