Сумские хоккеистки отжигают в Белграде В Белграде (Сербия) стартовал EUROHOCKEY INDOOR CLUB CHALLENGE II, WOMEN.

В четвертом дивизионе кубка европейских чемпионов по индорхоккею играют всего четыре команды. В том числе грузинская «Кутаиси», за которую выступают сразу три сумчанки – Полина Волохова, Валерия Тищенко и Илона Регина.

Сегодня в первой игре «Кутаиси» разгромил Porvoo HC из Финляндии со счетом 16:0. 12 голов на счету сумчанок: по 5 на счету Полины Волоховой и Илоны Региной, 2 – у Валерии Тищенко. Сегодня грузинки сыграют вторую игру против Copenhagen HC из Дании. Также здесь выступает местный HK Bask