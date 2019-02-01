Сумские баскетболисты обыграли кропивницких Сегодня, 16 февраля, В Сумах прошла первая игра 15-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

БК «СумДУ» принимал «Золотой век» из Кропивницкого. Сделав задел в двух первых четвертях, сумская команда, сумела не растерять его во второй половине встречи 91:82 (21-19, 28-16, 19-22, 23-25). Лучшими среди наших на площадке были: Игорь Кривич – 29 очков (7/10 трехочковых), Виталий Игнатченко – 24 очка + 6 подборов, Антон Решетило – 12 очков + 8 подборов, Игорь Стародуб – 10 очков + 7 подборов + 9 передач + 8 перехватов, Игорь Юркевичус – 10 очков… Остальные матчи дня в группе 1: «Кремень-КДЮСШ-2» (Кременчуг) 58:107 «Мариуполь» (Мариуполь) «Днепр-2-ДВУФК-СДЮСШОР №5» (Днепр) 65:95 СК «Прометей» (Каменское) «Hико-Баскет-СДЮСШОР №4-МВУФК-ЦОП» (Николаев) 89:55 «Харьковские соколы» (Харьков) Завтра повторная игра пройдет в 12.00.