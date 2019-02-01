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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:42242

Сумские баскетболисты обыграли кропивницких

Сегодня, 16 февраля, В Сумах прошла первая игра 15-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

БК «СумДУ» принимал «Золотой век» из Кропивницкого. Сделав задел в двух первых четвертях, сумская команда, сумела не растерять его во второй половине встречи 91:82 (21-19, 28-16, 19-22, 23-25).

Лучшими среди наших на площадке были: Игорь Кривич – 29 очков (7/10 трехочковых), Виталий Игнатченко – 24 очка + 6 подборов, Антон Решетило – 12 очков + 8 подборов, Игорь Стародуб – 10 очков + 7 подборов + 9 передач + 8 перехватов, Игорь Юркевичус – 10 очков…

Остальные матчи дня в группе 1:

«Кремень-КДЮСШ-2» (Кременчуг) 58:107 «Мариуполь» (Мариуполь)

«Днепр-2-ДВУФК-СДЮСШОР №5» (Днепр) 65:95 СК «Прометей» (Каменское)

«Hико-Баскет-СДЮСШОР №4-МВУФК-ЦОП» (Николаев) 89:55 «Харьковские соколы» (Харьков)

Завтра повторная игра пройдет в 12.00.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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