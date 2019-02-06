«Сумчанка» сыграла вничью с чемпионом Швейцарии

В первой игре утешительной группы С МСК «Сумчанка» встречалась с HC Rotweiss Wettingen (Швейцария).
На гол Стефани Вельти на 4-ой минуте наши ответили голом Юлии Шевченко на 7-ой. На 15-ой минуте Юлия оформила дубль, а на последней минуте тайма швейцарки сравняли счет усилиями Елены Трёш. Во второй половине игры команды не забивали. В итоге 2:2. В другом матче группы С гродненский «Ритм» переиграл 3:2 Waterloo Ducks HC (Бельгия). С последним нашим предстоит завтра сыграть последний матч.
В полуфиналах такие результаты:
LMHC Laren (Голландия) 5:3 Der Club an der Alster (Германия)
Dinamo Elektrostal (Россия) 4:2 Club Campo de Madrid (Испания)
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