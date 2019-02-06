Сумчанки разобрались с датчанками в Белграде В Белграде (Сербия) продолжается EuroHockey Indoor Club Challenge II 2019 Women.

В четвертом по силе дивизионе кубка европейских чемпионов принимают участие всего четыре команды, среди которых грузинская команда «Кутаиси». За нее выступают сразу три сумчанки: Полина Волохова, Валерия Тищенко и Илона Регина.

Во второй игре грузинки встретились с чемпионом Дании Copenhagen HC. Игра завершилась со счетом 8:6, и все голы за «Кутаиси» забили сумчанки: 4 - Илона Регина, 3 – Полина Волохова и 1 – Валерия Тищенко.

В другой игре местный HK Bask обыграл финнок из Porvoo HC со счетом 4:0.

Завтра грузинки сыграют с сербками.