Сумчанки разобрались с датчанками в Белграде

В четвертом по силе дивизионе кубка европейских чемпионов принимают участие всего четыре команды, среди которых грузинская команда «Кутаиси». За нее выступают сразу три сумчанки: Полина Волохова, Валерия Тищенко и Илона Регина.
Во второй игре грузинки встретились с чемпионом Дании Copenhagen HC. Игра завершилась со счетом 8:6, и все голы за «Кутаиси» забили сумчанки: 4 - Илона Регина, 3 – Полина Волохова и 1 – Валерия Тищенко.
В другой игре местный HK Bask обыграл финнок из Porvoo HC со счетом 4:0.
Завтра грузинки сыграют с сербками.
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