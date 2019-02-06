Сумские атлеты отличились на Балканах

Соревнования 16 февраля принимал Стамбул. Среди призеров были и наши.
Студентка СумГУ Анна Красуцкая выиграла соревнования в тройном прыжке с результатом 13,77 метров. Евгений Гуцол стал чемпионом в беге на 800 метров (1.48,52 мин).
Золотую точку в выступлениях украинский поставила женская эстафетная команда 4х400 метров. Екатерина Климюк, которая бежала на первом этапе, захватила лидерство и в дальнейшем наши спортсменки - Татьяна Мельник, студентка СумГУ Анастасия Брызгина и Анна Рыжикова - его только наращивали. В результате, украинская четверка победила со временем 3.33,76 мин, что почти девять секунд быстрее, чем у команды Румынии.
Вторым был сумчанин Виталий Бутрым на дистанции 400 метров (47,09 с).
Игорь Мусиенко в толкании ядра занял восьмое место (18,34 м).
Сборная Украины стала второй в общей медальной таблице на юниорском чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) в помещении, который прошел...
10 февраля в во французском Льевене прошли соревнования Meeting de Liévin 2019 по легкой атлетике....
Утвержден состав команды для участия в чемпионате Европы-2019 в помещении....
Сегодня, 9 февраля, в Сумах завершился чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении....
В Сумах продолжается чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении....