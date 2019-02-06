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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские атлеты отличились на Балканах

На чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) в помещении украинцы выиграли семь медалей - четыре золотые и три серебряные.

Соревнования 16 февраля принимал Стамбул. Среди призеров были и наши.

Студентка СумГУ Анна Красуцкая выиграла соревнования в тройном прыжке с результатом 13,77 метров. Евгений Гуцол стал чемпионом в беге на 800 метров (1.48,52 мин).

Золотую точку в выступлениях украинский поставила женская эстафетная команда 4х400 метров. Екатерина Климюк, которая бежала на первом этапе, захватила лидерство и в дальнейшем наши спортсменки - Татьяна Мельник, студентка СумГУ Анастасия Брызгина и Анна Рыжикова - его только наращивали. В результате, украинская четверка победила со временем 3.33,76 мин, что почти девять секунд быстрее, чем у команды Румынии.

Вторым был сумчанин Виталий Бутрым на дистанции 400 метров (47,09 с).

Игорь Мусиенко в толкании ядра занял восьмое место (18,34 м).

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