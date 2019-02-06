Зимний чемпионат АФС: результаты

Суперлига, 10-й тур
«Сумыхимпром-СДПУ» — «Рятувальник» 3:3 (1:0 )
Голы: Лысенко (9), Яценко (30), Пимоненко (34) — Колесник (28), Радченко Владислав (33), Чухненко (47)
«Food Centre-СумДУ-2» — «Lex VSK-СумБуд» 2:5 (2:1)
Голы: Дробоног (12), Литний (21) — Шаповал (14), Сайко (29, 44), Кодак (31, 38)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
М
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р/М
|
О
|
1
|
10
|
7
|
2
|
1
|
49 - 24
|
23
|
2
|
9
|
6
|
1
|
2
|
30 - 29
|
19
|
3
|
8
|
4
|
2
|
2
|
24 - 16
|
14
|
4
|
8
|
2
|
4
|
2
|
30 - 22
|
10
|
5
|
10
|
2
|
1
|
7
|
20 - 34
|
7
|
6
|
9
|
1
|
0
|
8
|
22 - 50
|
3
Высшая лига, 11-й тур
«Sagacitas» — «Грифон» 5:3 (3:2)
Голы: Петрунин (8 ), Пивненко (18), Краснянский (25), Лютов (27), Бочко (32) — Чернов (16), Жук (18), Заброда (48)
«Гранум» — «Динамо» 2:7 (0:3)
Голы: Голыбин (37, 44) — Никифоров (13, 15, 49), Сорока (14, 42, 50), Шумило (46)
«International» — «Сумыоблэнерго» 0:5*
команда «International» не явилась на игру
«Сервис Люкс» — «СумДУ-Барса» 9:1 (4:0 )
Голы: Фадеев (4, 14), Супрун (7), Козаченко (21), Зебер (28, 36), Пасько (40), Новиков (42, 49) — Сметаненко (38)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
М
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р/М
|
О
|
1
|
11
|
9
|
2
|
0
|
62 - 17
|
29
|
2
|
11
|
9
|
1
|
1
|
44 - 17
|
28
|
3
|
11
|
6
|
2
|
3
|
49 - 42
|
20
|
4
|
11
|
5
|
3
|
3
|
49 - 37
|
18
|
5
|
11
|
5
|
2
|
4
|
39 - 17
|
17
|
6
|
11
|
3
|
0
|
8
|
35 - 61
|
9
|
7
|
11
|
1
|
0
|
10
|
38 - 69
|
3
|
8
|
11
|
1
|
0
|
10
|
24 - 80
|
3
Первая лига, 15-й тур
«Арсенал» — «Триумф» 2:6 (1:3)
Голы: Атаманюк (1), Малёваный (50) — Гурба (11, 28, 44), Козолуп (14), Юрченко (21), Забара (40)
«АгроСвит» — «Forza» 3:3 (1:2)
Голы: Кисиль (27, 33) — Ступак (9, 12, 31), Протопопов (17, аг)
«Ярославна» — «Бон Вояж» 1:2 (0:1)
Голы: Масловский (48) — Дрыжов (6), Волченко (35)
«Олимпик» — «Спартак» 2:6 (1:1)
Голы: Тимченко (16), Микулинцев (41) — Пятаченко (16), Корсун (26, 33, 42), Чугай (28), Параконный (50)
«МедИнс» — «Орион» 3:7 (3:1)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|
М
|
Команды
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р/М
|
О
|
1
|
13
|
12
|
1
|
0
|
66 - 40
|
37
|
2
|
14
|
9
|
3
|
2
|
73 - 32
|
30
|
3
|
13
|
8
|
2
|
3
|
73 - 38
|
26
|
4
|
13
|
7
|
2
|
4
|
50 - 37
|
23
|
5
|
14
|
6
|
2
|
6
|
63 - 56
|
20
|
6
|
13
|
6
|
2
|
5
|
53 - 48
|
20
|
7
|
14
|
5
|
1
|
8
|
47 - 51
|
16
|
8
|
13
|
4
|
3
|
6
|
40 - 36
|
15
|
9
|
13
|
4
|
0
|
9
|
24 - 64
|
12
|
10
|
12
|
3
|
1
|
8
|
45 - 61
|
10
|
11
|
14
|
0
|
1
|
13
|
23 - 94
|
1
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