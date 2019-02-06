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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:35201

Зимний чемпионат АФС: результаты

В пятницу-субботу были сыграны очередные матчи в рамках Зимнего чемпионата Ассоциации футзала Сумщины.

Суперлига, 10-й тур

«Сумыхимпром-СДПУ» — «Рятувальник» 3:3 (1:0 )

Голы: Лысенко (9), Яценко (30), Пимоненко (34) — Колесник (28), Радченко Владислав (33), Чухненко (47)

«Food Centre-СумДУ-2» — «Lex VSK-СумБуд» 2:5 (2:1)

Голы: Дробоног (12), Литний (21) — Шаповал (14), Сайко (29, 44), Кодак (31, 38)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М

Команды

И

В

Н

П

Р/М

О

1

Рятувальник

10

7

2

1

49 - 24

23

2

Lex VSK-СумБуд

9

6

1

2

30 - 29

19

3

Технология

8

4

2

2

24 - 16

14

4

Сумыхимпром-СДПУ

8

2

4

2

30 - 22

10

5

Food Centre-СумДУ-2

10

2

1

7

20 - 34

7

6

CompService

9

1

0

8

22 - 50

3

Высшая лига, 11-й тур

«Sagacitas» — «Грифон» 5:3 (3:2)

Голы: Петрунин (8 ), Пивненко (18), Краснянский (25), Лютов (27), Бочко (32) — Чернов (16), Жук (18), Заброда (48)

 «Гранум» — «Динамо» 2:7 (0:3)

Голы: Голыбин (37, 44) — Никифоров (13, 15, 49), Сорока (14, 42, 50), Шумило (46)

«International» — «Сумыоблэнерго» 0:5*

команда «International» не явилась на игру

«Сервис Люкс» — «СумДУ-Барса» 9:1 (4:0 )

Голы: Фадеев (4, 14), Супрун (7), Козаченко (21), Зебер (28, 36), Пасько (40), Новиков (42, 49) — Сметаненко (38)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М

Команды

И

В

Н

П

Р/М

О

1

Сервис Люкс

11

9

2

0

62 - 17

29

2

Динамо

11

9

1

1

44 - 17

28

3

Sagacitas

11

6

2

3

49 - 42

20

4

Гранум

11

5

3

3

49 - 37

18

5

Сумыоблэнерго

11

5

2

4

39 - 17

17

6

СумДУ-Барса

11

3

0

8

35 - 61

9

7

Грифон

11

1

0

10

38 - 69

3

8

International

11

1

0

10

24 - 80

3

Первая лига, 15-й тур

«Арсенал» — «Триумф» 2:6 (1:3)

Голы: Атаманюк (1), Малёваный (50) — Гурба (11, 28, 44), Козолуп (14), Юрченко (21), Забара (40)

«АгроСвит» — «Forza» 3:3 (1:2)

Голы: Кисиль (27, 33) — Ступак (9, 12, 31), Протопопов (17, аг)

 «Ярославна» — «Бон Вояж» 1:2 (0:1)

Голы: Масловский (48) — Дрыжов (6), Волченко (35)

 «Олимпик» — «Спартак» 2:6 (1:1)

Голы: Тимченко (16), Микулинцев (41) — Пятаченко (16), Корсун (26, 33, 42), Чугай (28), Параконный (50)

 «МедИнс» — «Орион» 3:7 (3:1)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М

Команды

И

В

Н

П

Р/М

О

1

Спартак

13

12

1

0

66 - 40

37

2

АгроСвит

14

9

3

2

73 - 32

30

3

Forza

13

8

2

3

73 - 38

26

4

Триумф-football-profi.com.ua

13

7

2

4

50 - 37

23

5

МедИнс

14

6

2

6

63 - 56

20

6

Автомибилист

13

6

2

5

53 - 48

20

7

Ярославна

14

5

1

8

47 - 51

16

8

Орион

13

4

3

6

40 - 36

15

9

Бон Вояж

13

4

0

9

24 - 64

12

10

Олимпик

12

3

1

8

45 - 61

10

11

Арсенал

14

0

1

13

23 - 94

1
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