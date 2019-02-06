«Сумчанка» осталась в элите европейского индорхоккея

В первой игре дня МСК «Сумчанка» встречался с Waterloo Ducks HC из Бельгии. Чтобы гарантированно остаться в высшем дивизионе КЕЧ, сумчанкам нужна была минимум ничья.
Наши забили уже на 4 минута, - Оксана Пономаренко. В начале второго тайма (21 минута) Екатерина Шокаленко забила второй гол. Затем дважды отличились бельгийки: Франс де Мот (24) и Дане Гозе (33). Но тут же Оксана Пономаренко забила свой второй мяч в игре и третий командный. Но конца игры соперницы пытались разыграть лишнего игрока, выпустив вместо вратаря полевого, но наши выстояли.
В итоге 3:2, наши сохранили свою прописку в элите еще на год.
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